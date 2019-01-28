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「臉蛋天才」車銀優：戀愛經驗1次！　對戲女演員秒臉紅

記者吳睿慈／綜合報導

南韓花美男團體ASTRO在2019年宣布強勢回歸，發表首張正規專輯《All Light》，專輯籌備期間，成員也沒閒著，分別在戲劇、綜藝節目等領域活躍，車銀優日前剛結束電視劇《我的ID是江南美人》拍攝，他曾在節目上揭開神秘的感情世界，間接承認只有戀愛1次。而ASTRO出道近3年推出首張正規專輯，全員全心投入、參與專輯的歌詞創作，把對粉絲的愛比喻成旋轉木馬寫進歌曲當中。

▲▼「臉蛋天才」車銀優：戀愛經驗1次！　對戲女演員秒臉紅。（圖／avex taiwan提供）

▲ASTRO出道3年推出首張正規專輯《All Light》。（圖／avex taiwan提供）

ASTRO首張正規專輯《All Light》，以白、綠兩種版本呈現洋溢著春天清新又夢幻的氣息，突顯出6人更加成熟的面貌，歌詞撩得粉絲心花怒放，預告影片及宣傳照中，6人也展現出「像花一樣美的男子」的夢幻氛圍，令粉絲直呼帥到快暈倒。

成員車銀優有著「臉蛋天才」美名，感情世界令人好奇，他過去曾在節目上坦言，「目前為止我只有1次戀愛經驗。」是在當練習生的期間談戀愛，但出道前就分手了。聊到最近接演戲劇的感想，他害羞認了：「在拍攝戲劇的當下，有心跳加速的感覺。」被問到林秀香、徐恩秀兩位誰讓他心跳加速，他瞬間臉紅選不出來，反應迷暈粉絲。ASTRO首張正規專輯《All Light》將於23日在台數位發行。

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