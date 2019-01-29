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《我結》女星4年婚姻毀了！　憔悴證實：對老公信賴破滅

記者吳睿慈／綜合報導

南韓37歲女演員金娜憐（又譯：金娜英）2009年曾出演真人秀《我們結婚了》，與李碩薰搭擋演出假想夫妻，她2015年嫁給圈外男友，誕下2子，老公卻在2018年底爆出涉嫌經營未獲金融局批准的非法貨期公司，婚姻出現裂痕，夫妻倆結婚不到4年，她29日突然公開自拍影片，「我對老公信賴破滅了」，間接透露離婚消息，震驚全韓。

▲金娜英離婚。（圖／翻攝自金娜英Youtube）

▲金娜英離婚。（圖／翻攝自金娜英Youtube）

金娜憐婚後常在Instagram曬出與一對可愛兒子的日常生活，看似婚姻生活美滿，受到許多粉絲關注。怎料，她的老公2018年底爆出未經允許經營貨期公司，從中獲利大筆金錢，遭到警方拘留起訴，她當時僅表示，對於老公的事業不了解，很抱歉造成困擾。

▲金娜英會透過IG、Youtube分享與小孩的點滴，原以為婚姻美滿，卻無預警離婚。（圖／翻攝自金娜英IG、Youtube）

▲金娜英會透過IG、Youtube分享與小孩的點滴，外界以為她婚姻美滿，卻無預警離婚。（圖／翻攝自金娜英Youtube）

事隔2個月，她29日親自證實離婚了，臉色憔悴地錄影片，向大眾坦承婚姻出問題，「我曾經完全信任我的老公，但如今信賴破滅，沒辦法在一起了，我將帶著2個兒子展開新的生活。」獨自扶養2個小孩令她感到害怕、不安，但為了兒子她會鼓起勇氣，迎向新的挑戰，無預警離婚，Youtube湧入大批粉絲為她應援，希望她加油。

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