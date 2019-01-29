YG發聲明！狠切割「勝利夜店事件」　只回一句話⋯韓網怒了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓29日爆出夜店鬥毆事件，受害者成了加害人，遭警方銬上手銬帶走，該夜店為BIGBANG勝利所投資，登上社會新聞版面，夜店名稱「Burning Sun」佔據熱搜排行榜第一名。事件爆發一整天，身為老闆的勝利沒有發出任何回應，就連YG也出面切割勝利經營的夜店暴力事件，引來一片罵聲。

▼▲一名金姓男子控訴勝利經營的夜店發生暴力鬥毆事件。（圖／翻攝自MBC）



韓媒MBC電視台《News Desk》29日揭露，夜店Burning Sun於11月發生鬥毆事件，一名金姓男客人遭夜店高層爆打，從門口拖到馬路，一群人圍上去狂揍他的臉頰、胸腔等部位，他打電話報警，警察到場卻把他當成加害人逮補，扯出警方吃案的案外案，夜店疑似塞錢給警方息事寧人。

▲金男報警，卻被銬上手銬。（圖／翻攝自MBC）



金姓男客人被打到斷了3根肋骨、身上多處挫傷，卻成了案件的「加害者」。他無辜地表示，引起紛爭的原因，其實是因為他發現夜店高層疑似對女客人下藥，該位女性當時被高層強行拖走，但女生抵死不從、緊抓著他的肩膀不放，身為男人的他發現不對勁，眼神望向夜店高層時，立刻被一拳揍上，身邊突然圍上多名保全把他架住，接著就被拖出夜店外暴打。

▲警察吃案，金男上青瓦台請願，響應人數超過16萬。（圖／翻攝自青瓦台）



▲Burning Sun發出聲明。（圖／翻攝自Burning Sun IG）



報導刊出後，金姓男客人在青瓦台請願版寫出詳細的案發過程，截至晚上8點已吸引16萬人應援，要求警方「給真相」。對此，夜店「Burning Sun」29日晚間在官方Instagram貼出聲明，會配合警方調查交出關聯的CCTV影片，並對引起事件的夜店關聯者問責，處以辭退的懲處，未來也會加強職員教育；警方遭指控「吃案」，警察局也表示「不會讓任何人蒙冤，公平公正地調查。」

▲YG切割勝利夜店暴力事件。（圖／翻攝自韓網）



另外，勝利身為夜店投資方，他神隱一整天，並未做出任何回應，但也因此受到謾罵「應該負起責任」。勝利所屬經紀公司YG娛樂則是在29日晚間出面切割，「我們不會做出任何官方立場回應」，切割夜店暴力事件。