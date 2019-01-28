解散問候曝光！　Wanna One眼睛哭腫：1年半以來很幸福

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「限定團體」Wanna One從選秀節目脫穎而出，經過1年半的團體活動，27日在高尺天空巨蛋舉辦最後一場解散演唱會，11人哭紅眼一個一個接續下台，離別時刻，全場哭出聲音，場面感傷，綜藝節目《Section TV》28日也播岀他們的最後問候，朴志訓眼睛紅腫地表示：「多虧大家才能這樣成長。」

▲▼Wanna One解散問候曝光「不會忘記這些幸福感以及回憶」。（圖／翻攝自MBC）



Wanna One演唱會在27日完滿結束，李大輝、朴佑鎮、朴志訓、賴冠霖、河成雲、裴珍映幾位成員也透過節目《Section TV》最後問候，感性表示「作為Wanna One一員的活動在今天結束了，在這1年半的時間不長也不短，謝謝大家喜愛Wanna One，多虧大家才能這樣成長，我們絕對不會忘記這些幸福感以及回憶。」

▲Wanna One最後問候。（圖／翻攝自MBC）



朴志訓也加碼喊話：「當帥氣成長後，直到再次聚集的那一天，我們會認真地繼續活動。」河成雲也感性表示「謝謝粉絲喜愛Wanna One」，團體活動正式結束，11位成員在演唱會上哭到眼腫，受訪時，朴志訓的眼睛也明顯浮腫，令歌迷直呼心疼。