胖了也沒人發現！　MAMAMOO華莎一天吃5餐：吃到吐為止

記者吳睿慈／綜合報導

南韓實力派女團MAMAMOO成員華莎個性灑脫、大方，她過去在節目展現「吃貨女王」霸氣一面，橫掃桌上的美食，顛覆女團氣質的形象，知名度暴漲。面對各種美食，她吃得津津有味，卻依舊能保持前凸後翹的身材，30日出演談話性節目《黃金漁場》，被問到怎麼都不會胖？她才透露自己胖了也不容易被發現，是人人羨慕的體質。

▲▼MAMAMOO華莎就算胖了也只胖下半身，看不太出來。（圖／翻攝自MBC、IG）



華莎30日出演節目《黃金漁場》，過去在烤腸店一吃成名，卻讓她外出吃飯變得不自在，「（只要現身在餐廳）大家都會一直盯著我看，我原本不是會在意視線的人，但從某個瞬間起，就開始覺得...（有壓力）。」她透露現在吃飯常以叫外送為主，所幸她也很享受在家裡吃飯的時光。

▲MAMAMOO華莎一天吃5餐，在場嘉賓嚇翻。（圖／翻攝自MBC）



談起食物，華莎打開話匣子，金九拉驚訝問「你吃得這麼多不會胖嗎？」華莎解釋看不太出來，「就算變胖了，也是胖下半身，比方說屁股等等。」她自曝一天可以吃到5餐，且一餐可以吃到2、3碗飯，尤其是到日本旅遊時，她直率表示「吃到吐為止」。

車太鉉機靈提問「妳有吃到吐的經驗對嗎」，華莎大方笑說：「對，邊刷牙的時候就吐了！」驚人食量連男生都震驚不已。