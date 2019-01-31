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Junior背上「全刺青」臥底黑幫！吻技了得惹林意箴臉紅

記者林奕如／台北報導

Junior韓宜邦在緯來電影《魚躍龍門》飾演黑幫臥底，他說：「這次雖然不用真打，但是背上的刺青卻不好貼，不小心貼歪了氣勢都沒了，大哥不好當」，他這次還臨時被導演加吻戲，林意箴紅著臉說：「Junior很厲害，吻的我滿是粉紅泡泡，真的有初吻的fu。」Junior也說：「這場吻戲很可愛，意箴也是專業的演員，要親就親不尷尬，這樣小啾一下是很可愛的」。

▲《魚躍龍門》林意箴Junior韓宜邦吻戲、武打照片。（圖／緯來電影提供）

▲林意箴和Junior臨時被導演加吻戲。（圖／緯來電影提供）

Junior表示，全戲最精彩的一場動員兩百人壯觀的群毆戲，「歷程不到五分鐘，卻拍了一整晚，打戲辛苦非一般人能想像」。首次跟一群年輕人合作拍戲展現大哥的態勢，一有空檔就號召林意箴與邱昊奇一同吃美食，他說：「一起熬夜拍戲就是共患難，完成一個作品，這次跟年輕人對戲，在他們身上看到很自然的東西，讓我反觀自己的表演有沒有失真不夠專注的時候，也給我很多啟發」。

▲《魚躍龍門》林意箴Junior韓宜邦吻戲、武打照片。（圖／緯來電影提供）

▲Junior劇中是黑幫臥底。（圖／緯來電影提供）

這場兩百人群鬥戲，也發生了小插曲，差點真開打，劇中林意箴由她率領的黑龍幫與邱昊奇領軍的白虎幫兩派人馬互毆，林意箴說：「熬夜大家都累了，拍對打戲時被一個小弟打到，一個比較資深的兄弟跳出來嗆聲說怎麼沒跟我道歉，我沒不開心，小弟也覺得自己沒做錯事，所以場面差點失控，我沒事沒事的打圓場陪聊天，只差沒交換line當朋友」。

▲《魚躍龍門》林意箴Junior韓宜邦吻戲、武打照片。（圖／緯來電影提供）

▲林意箴劇中當黑幫大姐頭。（圖／緯來電影提供）

練打時，林意箴也出包，她一臉抱歉說：「教練為鏡頭設計動作，出拳要立刻收回才有力道，且可避免受傷，但我控制不了力量，一直打到教練，教練甚至說我肢體不協調，留下來特訓，特訓完，拍攝當下一打十，真覺得自己是神力女超人」。

該劇由新銳導演洪子鵬執導，洪子鵬、盧彥澤編劇，韓宜邦、林意箴、汪建民、邱昊奇、歐陽倫、馬維欣、吳海寧、胡佩蓮、林雨葶 等人領銜主演。導演洪子鵬笑說：「此次嘉義奉天宮幫了很大的忙，但拍攝時裡面有很多骨董，擔心不小心碰壞了得賠錢，另外也有些禁忌得小心注意」。

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林意箴, Junior, 魚躍龍門》

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