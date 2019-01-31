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廖峻中風一個月近況曝光！兒子心疼「過年還要在醫院」

記者林奕如／新北市報導

66歲廖峻曾和澎澎搭擋，成為當時秀場的知名主持人，不少戲劇也常看到他身影，2018年底中風，引起眾人關心，他的兒子廖錦德參與公視台語劇《苦力》演出，透露爸爸現正在參加PAC課程（急性後期照護），過年也要在醫院復健。

▲公視《苦力》拍攝白家綺、蔡昌憲、廖錦德。猴硐探班。（圖／記者周書羽攝）

▲蔡阿炮、傅子純、蔡昌憲、廖錦德、董季鑫、黃文星猴硐探班。（圖／記者周書羽攝）

廖峻本身有高血壓，兒子廖錦德透露他有時沒有定時吃，「他就懶懶的！」前陣子冬天寒冷，他有點身體微恙，因此中風，所幸及時送醫，現在正在復健，走路還需輔具，廖錦德說：「不到一個月進步神速，親友都非常關心他，我很想每天去照顧他，所以請了一個看護，他也叫我專心演好這部戲。」

▲公視《苦力》拍攝白家綺、蔡昌憲、廖錦德。猴硐探班。（圖／記者周書羽攝）

▲白家綺（左）藏6月孕肚拍戲。（圖／記者周書羽攝）

由於廖錦德之前在臉書生氣有人偷拍，他解釋：「這可能是誤會，聽到有朋友說，有人在醫院側錄爸爸復健樣子，但我沒有親眼看到。」他劇中角色是開心果，但因為擔心爸爸病情，有時神情寫在臉上，被導演看出來修正。

▲公視《苦力》拍攝白家綺、蔡昌憲、廖錦德。猴硐探班。（圖／記者周書羽攝）

▲公視《苦力》在猴硐取景探班。（圖／記者周書羽攝）

金鐘導演李岳峰率領主要演員傅子純、蔡昌憲、黃文星、白家綺、陳怡嘉、林玟誼、謝瓊煖、蔡阿炮、廖錦德、董季鑫等拍攝。該劇首度開放探班，在猴硐一處，從無到有地搭建出兩個小聚落，一景一物皆是出自美術組的精心呈現，現場彷彿回到了1970年代。

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