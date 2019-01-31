「美豔小三→種菜女神」　陳庭妮跳出舒適圈：瘋狂挑戰自己

記者林奕如／台北報導

陳庭妮2018年祭出《比悲傷更悲傷的故事》和《種菜女神》作品，從對情感道德淡泊的攝影師Cindy，到回歸鄉村享受生活的禮耘，接到兩個性格迥異角色，她說已經很滿足：「人本來就是要瘋狂地挑戰自己，尤其是演員，無論是內在或外在，都要勇於突破，不要一直躲在舒適圈。當你習慣了安逸，就會開始忘記進步。」

▲陳庭妮從凱渥夢幻之星出道。（圖／marie claire美麗佳人國際中文版）

從小就是家裡唯一的掌上明珠，被家人朋友鼓勵後參加了「凱渥夢幻之星」出道，無心插柳地進了模特兒圈，後來還成為演員。她說，從小高人一等，身材纖細，因為跟大家與眾不同，反而對自己沒有安全感，後來模模糊糊地進入模特兒圈，也是靠著不斷摸索才知道什麼適合自己，「以前當模特兒時期的自信有點像是裝出來的，心裡是不想輸的感覺。是當了演員之後，從每個角色裡重新認識自己，不敢說是由內而外找到自信，但比較踏實。身體不會說謊，有感覺到近幾年比較會運用自己的身體，手心合一的時候，知道我好像往正確、自己想要的道路上。」

▲陳庭妮走上演員之路。（圖／marie claire美麗佳人國際中文版）

《比悲傷》電影中飾演讓張書豪戴綠帽的美豔攝影師，她說：「Cindy教會我無所畏懼，不要在意世俗的眼光，因為她的人生觀在世俗的眼光裡是不被認可的，大家會說她就是個小三，我們都是群居動物，或多或少都會被世俗的眼光影響，但她不會被規範牽著鼻子走。」

▲陳庭妮坦言《種菜女神》可能是拍過最辛苦的一部戲。（圖／marie claire美麗佳人國際中文版）

之後拍攝電視劇《種菜女神》，她跟著劇組人員到花蓮生活了半年，坦言可能是拍過最辛苦的一部戲，在夏天的東台灣烈日下拍攝，就連從小在大自然裡長大，喜歡接觸土地的她都大呼吃不消。「要克服夏天濕熱的天氣很辛苦，妝容一天要補太多次，一直補妝又會感覺很厚重，所以我們都要選擇持久的底妝；為了怕紫外線對肌膚造成的傷害，也得好好作防曬。但這些都很值得，不僅跟劇組人員培養出革命情感，最後我們每一個人都獲得一包自己種的米，真的很感人，也體會到粒粒皆辛苦。」