BIGBANG輪他當兵了　勝利恭敬：白骨部隊，您過得好嗎？

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BIGBANG成員接續入伍，獨留老么勝利在演藝圈繼續奮鬥，但隨著2019年來臨，勝利的入伍期限也即將到期，他27日出演《Running Man》再度提起待在軍中的哥哥們，態度卻180度大轉變，謙虛問候：「白骨部隊的大家，您過得還好嗎？」再度逗笑所有觀眾。

▲▼勝利恭敬問候，劉在錫稱讚他變了。（圖／翻攝自愛奇藝）



勝利過去出演《Running Man》，趁著哥哥都不在，竟隔空向G-DRAGON嗆聲，「（GD）在白骨部隊有看到嗎、（大聲）必勝部隊有看到嗎？」這段喊話造成廣大迴響。相隔3個月，他27日再度出演《Running Man》，劉在錫表示「聽說你今年要入伍了」，他態度恭敬說「對，大概在年初。」承認兵役期限剩沒多久。

▲▼勝利自嘲太放肆了。（圖／翻攝自愛奇藝）



勝利雙手交叉放在前方，彬彬有禮地說「等成員出來要交棒了」，相較之下，上次大喊「白骨部隊你有在看嗎」，這次他瞬間變得謙虛，「因為知道他們要出來了，開始感覺到現實了」，他的聲調變得沉穩，有禮貌地問候：「我以虔誠的姿勢，向在白骨部隊裡的大家問候，您過得好嗎？」加上90度鞠躬，全場笑翻天。勝利今年即將邁入29歲，也到了入伍最後期限，他預計在2019年初到軍中報到。