李準基「退款拖3次」粉絲氣炸　主辦道歉：請給我們時間

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣演員李準基27日在台北國際會議中心舉辦演唱會，他帶來將近4小時的精彩演出，又唱又跳嗨翻全場，活動圓滿畫下句點。然而，主辦「OCE展望文創娛樂」卻因為3次拖欠退票款項，導致演唱會後續不得安寧，有粉絲向《ETtoday》氣憤爆料「至今等不到主辦單位的退款或回應」，對此，主辦貼出律師函致歉，承諾將在29日上午11點前完成全部退款作業。

▲李準基帶來精彩演出，卻因退款手續出問題，導致活動留下遺憾。（圖／記者張一中攝）

據粉絲透露，主辦單位原訂於辦理退票後20個工作天即會退回款項，原本應在17日收到退款，但官方粉絲專頁不回應、電話也不通，直到後來才公告，延遲於25日前進行退款。怎料，25日當天也沒都到錢，粉絲氣憤表示：「主辦單位電話仍舊不接，專頁也不回應，完全神隱，沒有誠意要解決問題。」

▲李準基退款一再拖延，粉絲氣炸，主辦道歉。（圖／翻攝自OCE 展望文創娛樂臉書）



對此，「OCE展望文創娛樂」透過臉書貼出公告表示，第一次辦理退票作業，對於流程不熟悉，因為造成部分款項未能如期退款，他們承諾將在1月29日上午11點前完成所有手續，「請大家給我們時間去處理，在此真心地致上歉意。」退款改期3次，有粉絲不滿留言「請你們拿出誠意」，但也有人已經收到退款緩頰「他們的處理態度都蠻積極」。只是李準基帶來精彩演出，後續糾紛卻未停，令更多歌迷替他感到遺憾。