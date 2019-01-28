ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李準基「退款拖3次」粉絲氣炸　主辦道歉：請給我們時間

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣演員李準基27日在台北國際會議中心舉辦演唱會，他帶來將近4小時的精彩演出，又唱又跳嗨翻全場，活動圓滿畫下句點。然而，主辦「OCE展望文創娛樂」卻因為3次拖欠退票款項，導致演唱會後續不得安寧，有粉絲向《ETtoday》氣憤爆料「至今等不到主辦單位的退款或回應」，對此，主辦貼出律師函致歉，承諾將在29日上午11點前完成全部退款作業。

▲▼李準基個人演唱會。（圖／記者張一中攝）

▲李準基帶來精彩演出，卻因退款手續出問題，導致活動留下遺憾。（圖／記者張一中攝）

據粉絲透露，主辦單位原訂於辦理退票後20個工作天即會退回款項，原本應在17日收到退款，但官方粉絲專頁不回應、電話也不通，直到後來才公告，延遲於25日前進行退款。怎料，25日當天也沒都到錢，粉絲氣憤表示：「主辦單位電話仍舊不接，專頁也不回應，完全神隱，沒有誠意要解決問題。」

▲▼李準基「退款拖3次」粉絲氣炸　主辦道歉：請給我們時間（圖／翻攝自OCE 展望文創娛樂臉書）

▲李準基退款一再拖延，粉絲氣炸，主辦道歉。（圖／翻攝自OCE 展望文創娛樂臉書）

對此，「OCE展望文創娛樂」透過臉書貼出公告表示，第一次辦理退票作業，對於流程不熟悉，因為造成部分款項未能如期退款，他們承諾將在1月29日上午11點前完成所有手續，「請大家給我們時間去處理，在此真心地致上歉意。」退款改期3次，有粉絲不滿留言「請你們拿出誠意」，但也有人已經收到退款緩頰「他們的處理態度都蠻積極」。只是李準基帶來精彩演出，後續糾紛卻未停，令更多歌迷替他感到遺憾。

黝黑變色龍寶寶破蛋而出！　孩子的爸現身...藍綠色澤超美

推薦閱讀

DAVICHI 4月訪寶島開唱！　加碼全場擊掌、親簽CD

桃色幸運草Z甜問：桃草可愛嗎？　放送飛吻迷暈台粉！

獨家／姜丹尼爾媽對粉絲超暖！台粉巧遇合照：差點哭出來

真的解散「台上放聲大哭」　姜丹尼爾哭到跪下：沒有Wanna One了

泫雅、E’dawn簽給新公司！　社長是「YG出身大咖巨星」

孝敏：提到T-ara就會掉淚⋯　「對太多人造成傷害了」

甜遊泰國！E’dawn裸上身　泫雅「女友視角」害羞掌鏡

眼前2年新婚夫妻甜蜜蜜！　「韓男星真實心聲」粉絲笑翻

Wanna One哭著解散：不想分開　BTS、EXO人在台下應援！

黃致列「大陸空氣不好」道歉了　7萬網友酸：錢挺香的？

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小8首曝「被嚴爵分手那一天」　親眼見心死畫面：若人生重來，不會跟他在一起

隋棠脫口「4個孩子」淚謝：終於可以…　產後「咬牙體驗第一次」！

張柏芝第三胎真名曝光！　出生登記「父親欄」讓人傻眼

Wanna One退場「一個個下台離開」太虐　獨留姜丹尼爾跪在台上哭翻

阿伯「洗腎室」偷情短裙嫩妹4hrs　一周3次…醫生：女友換4個了

Wanna One哭著解散：不想分開　BTS、EXO人在台下應援！

求子3年生不出！　洋偏方讓她「一試就中」還連2胎

賈永婕「16歲天菜女兒」曝光！細腰名模腿神基因　100%媽媽翻版

李燕曝多年隱疾！　「1個饅頭吃一天」留病根：一整年每天都在吃藥

威廉拍戲出意外「視力剩0.3」！　眼球遭木劍打傷…出血畫面曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

李準基

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 害慘孫生「丟節目」　酷炫自認「靠爸族」：就當看到流氓
  2. 10年鐵粉衝攝影棚送「愛車」！　壽星Gino穿拖鞋嚇傻
  3. 一聽鈕承澤尷尬病上身…《跑馬》製片無奈「吐9字」
  4. 滴妹同框「超大咖的他」全程羞笑…秒變迷妹！　網看傻：OMG
  5. 安苡愛臉變了！　網抓包「下巴整失敗」傻眼：瞬間老了十幾歲
  6. 李準基「退款拖3次」粉絲氣炸　主辦道歉：請給我們時間
  7. YG史上最幼齒新男團團名公開！網歪樓：想好手燈跟粉絲名了
  8. 吳宗憲心疼受虐童爆氣：再有小孩被殺，我燒立法院3字
  9. 范冰冰公司「愛美神」斷李晨管理權　「范媽媽」接手股份
  10. KID、熊熊結婚了！蔡旻佑驚喜獻唱祝福「他們」！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366