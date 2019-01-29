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4歲女罹癌「和陳建州錯過6次」遺憾離世　爸幫圓夢哽咽：等了4年

娛樂中心／綜合報導

藝人陳建州（黑人）和老婆范瑋琪投入公益10多年，雖然一路走來經常被看衰，但他認為只要是做對的事，有朝一日會被看到。這10多年的公益之路，有過不少讓人印象深刻的故事，其中一位爸爸的經歷，對同為人父的他而言是「世界上最痛的痛」。

▲▼黑人至今想到這位運將的故事，仍感動不已。（圖／取自陳建州黑人臉書）

▲黑人10多年來不管外界冷言冷語，堅持做公益。（圖／取自陳建州黑人臉書）

據《Yahoo》報導，這個爸爸叫做Kenny，小女兒Mina在4歲時被診斷出癌症，那時候Kenny第一次知道「Love Life」，在女兒化療期間，難受的時候他放黑人整范范的影片，Mina當時笑得很開心，在他印象中，那是女兒煎熬階段，唯一能開懷大笑的事。

那個時候，Kenny一直想辦法希望能見黑人一面，「我答應妹妹（女兒Mina）一定要找到他，想讓他們夫妻倆鼓勵她。」但始終沒有緣分見到面，包括范瑋琪演唱會的門票也搶不到，前前後後6度錯過，最後女兒沒等到和偶像碰面的機會病逝了，雖然女兒早一步離開，但他仍然把這件事放在心中。

▲有了孩子之後，黑人更能體會和孩子分別的痛。（圖／翻攝自IG／范瑋琪）

終於在日前透過關係，Kenny和黑人連絡上，等了4年，在球場見面的那一刻，像是幫女兒圓夢，當下他紅了眼眶哽咽。陳建州同為人父聽著Kenny的故事特別有感觸，面對親子分離，他說：「世界上最痛的痛，應該就是這個吧。」

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關鍵字

陳建州, 黑人, 飛飛, 翔翔, 范瑋琪, 范范, love life

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