34歲流行樂天王「空難身亡」！　經紀人同機也罹難

記者張筱涵／綜合報導

哥倫比亞「流行民謠音樂」天王級歌手耶森·希門尼斯（Yeison Jiménez），於當地時間1月10日不幸因飛機失事喪生，享年34歲。事故發生於哥倫比亞派帕（Paipa）附近，消息傳出後震驚當地樂壇與廣大樂迷。

▲耶森·希門尼斯身亡，享年34歲。（圖／翻攝自Instagram／yeison_jimenez）



哥倫比亞航空事故調查單位證實，一架註冊編號為N325FA的飛機當天墜毀，機上共6人罹難，其中包括耶森·希門尼斯及其經紀人傑佛遜・奧索里奧（Jefferson Osorio）。相關消息也獲得耶森·希門尼斯所屬公關團隊向《Billboard Español》證實。

[廣告]請繼續往下閱讀...

34歲已成國民級歌手 創下多項歷史紀錄

年僅34歲的耶森·希門尼斯，早已是哥倫比亞「música popular」領域最具代表性的人物之一。該音樂類型融合蘭切拉音樂與哥倫比亞在地文化，深受民眾喜愛。他在2024年締造生涯高峰，不僅三度完售波哥大Movistar Arena，累積吸引超過4萬名觀眾進場，更寫下哥倫比亞流行民謠歌手從未達成的紀錄，成為該音樂類型的重要里程碑。

承襲咖啡產區音樂血脈 致敬傳奇前輩

耶森·希門尼斯出生於哥倫比亞咖啡產區之一的卡爾達斯省（Caldas），該地區正是「música popular」的重要發源地之一，與金迪奧、里薩拉達、托利馬等省份並列。

這類音樂在50多年前原被稱為「鐵道音樂」或「酒館音樂」，深受墨西哥地方音樂影響，由達里奧·戈麥斯（Darío Gómez）、路易斯·阿爾韋托·波薩達（Luis Alberto Posada）、El Charrito Negro等人奠定基礎。耶森·希門尼斯也曾多次公開表示，達里奧·戈麥斯是對他影響最深的前輩，即使當年該風格一度不被看好。

站上國際舞台 演唱生涯正值巔峰

除了在本土締造紀錄，耶森·希門尼斯也積極拓展國際能見度。他2024年受邀參加Billboard Latin Music Week，與多位流行民謠歌手同台座談，分享音樂理念與未來藍圖。同年更完成另一個人生夢想，艾甘普體育場演唱會完售，成為首位達成此成就的哥倫比亞地方音樂歌手，並原訂於今年3月28日舉辦第二場演出，未料天妒英才，驟然殞落。

留下妻子與三名子女 樂壇痛失明日之星

耶森·希門尼斯身後留下妻子與3名年幼子女。噩耗傳出後，不少音樂人、粉絲與業界人士紛紛湧入社群平台悼念，感嘆一位正值巔峰、極具影響力的音樂人驟然離世。目前事故詳細原因仍待進一步調查，相關單位表示將持續釐清飛機失事經過。