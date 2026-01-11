謝京穎「挺孕肚看Energy血流不停」狂滴到鞋襪！突發狀況曝：拍謝

記者潘慧中／綜合報導

八點檔女星謝京穎2023年底和Energy張書偉登記結婚，兩年後驚喜證實已懷孕。目前肚子裡有雙胞胎的她，10日仍前往台北小巨蛋觀賞Energy的演唱會，但其實過程中歷經了驚險插曲，「鼻血流不停」，嚇壞不少粉絲。

▲謝京穎看到狂流鼻血。（圖／翻攝自Threads／orange_hsieh）



謝京穎在Threads透露，10日不但看演唱會「哭到眼淚止不住」，連鼻血也跟著流不停。親身經歷後才發現，孕婦容易流鼻血是事實，「因為懷雙寶吃了抗凝血劑最近已被這鼻血嘩啦啦嚇過好幾回。」

▲謝京穎懷有雙胞胎。（圖／翻攝自Instagram／orange_hsieh）



但10日的情況特別嚴重，鮮血甚至直接狂滴到謝京穎的襪子與鞋子上，儘管快速擦拭，一時間仍難以完全止血。也因為這樣，她散場時婉拒了一些合照要求，「因為我的鼻血要滴下來了，我真的覺得很醜很好笑，所以原諒我。」

▲謝京穎去看Energy演唱會。（圖／翻攝自Threads／orange_hsieh）



事實上，謝京穎的雙胞胎性別是女生，她事後也發文表示，男女生都好，因為無論如何都是她的寶貝，「恭喜老公入住女子宿舍，謝謝大家的祝福與愛護，好了老公的前世情人來了一次還兩個。」

謝京穎Threads全文：

最後還是哭到眼淚止不住就算了

連鼻血都流不停

孕婦很容易流鼻血是真的

（因為懷雙寶吃了抗凝血劑最近已被這鼻血嘩啦啦嚇過好幾回）

今天直接是狂滴到襪子鞋子都是

好險快速擦乾 但還沒完全止血

沿路散場有些人有拍到照片有些真的拍謝

因為我的鼻血要滴下來了

我真的覺得很醜很好笑

所以原諒我

我要回家睡覺了晚安