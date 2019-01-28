孫安佐預告今晚幹大事！　上街2小時「送100份沙威瑪」

記者李玟儀／綜合報導

孫安佐從美國返台後，開始經營YouTube網路社群，藉著健身、動漫等題材下手，吸引許多粉絲觀看，最近頻道訂閱人數已經突破10萬人，他走上街頭，直接在西門町和民眾面對面，有少女看得雙眼發直，更有男孩直接嚇到：「有點太猛了！」

▲孫安佐上街頭和民眾面對面。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）

孫安佐27日曾po文透露在28日晚上7點到9點會在台北發沙威瑪，慶祝頻道破10萬人次訂閱，有非台北的網友跪求：「可以到中南部嗎？」他親民回應：「目前只有台北沒錯」，至於詳細地點還待公布。

▲▼孫安佐直接在西門町裸上身伏地挺身。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）

其實孫安佐不是第一次上街直接和民眾接觸，最新的影片中，除了訪問孫生、酷炫對自己的看法之外，更在西門町當場趴地健身，簡單幾下伏地挺身後，他覺得衣服太卡，在西門捷運站6號出口前廣場，直接脫掉上衣，光著上半身繼續做伏地挺身，一旁漸漸聚集民眾圍觀，不少人認出他，直接拿起手機錄影，最後現場直接變成粉絲見面會，人氣不輸星爸星媽。

▲孫安佐直接辦起粉絲見面會。（圖／翻攝自YouTube／Sun 孫安佐的頻道 Edward）