金唱片保全「奮力搶觀眾相機」影片瘋傳！　韓網怒轟：又不是歹徒

記者張筱涵／綜合報導

南韓論壇theqoo今日掀起熱議，一則以「像抓罪犯一樣壓制大砲攝影而引發爭議的金唱片」為題的文章，引發大量討論。起因是日前在台灣舉行的金唱片頒獎典禮現場，有在場觀眾拍下保全用力搶過觀眾所持的單眼相機，相關影片在網路上流傳後，掀起「是否執法過當」的爭論。

▼保全搶相機並要求觀眾出場。（影片／取自Threads／@natao.light，如遭刪除請見諒）

在 Threads 查看

台灣觀眾上傳影片　保全搶過長焦單眼相機並要求觀眾跟到場外

從畫面中可見，保全奮力搶過觀眾手上的長焦單眼相機，並在搶成功後走到走道，並回頭要求該名觀眾跟上。部分網友補充表示，從完整影片來看，該名觀眾疑似為了不讓相機被沒收，緊抱設備不放，甚至在相機被奪走後，偷偷將記憶卡交給旁人，引發更多爭議。

影片傳到韓網　theqoo網友：像抓重犯

不少南韓網友直言處理方式「太誇張」。有網友認為，即便違反拍攝規定，也不該像對待重罪犯一樣強行壓制、拖行，「警察在沒有法律依據的情況下都不能這樣做，更何況是活動保全」、「不是持刀歹徒，也不是恐攻現場，為什麼要用這種力道？」

也有人質疑主辦單位與保全是否凌駕法律之上，指出台灣同樣是法治國家，拍攝違規充其量屬於民事或活動規範問題，最重也只是請離現場，若不配合再報警處理即可，直接對人進行肢體強制本身就可能涉及違法。

「禁止拍攝就該遵守」　也有人認為違規就該抓

不過，留言中也出現另一派看法，認為大砲攝影本身就長期造成觀眾視線遮擋、影像外流與商業利益受損，「明明寫了禁止拍攝還硬拍，被抓不是剛好而已？」、「大砲本來就該取締」。

但即便如此，仍有不少網友強調，是否違規是一回事，處理方式是否合理又是另一回事，「就算要抓，也不該用像抓殺人犯一樣的方式」、「過程本身才是更大的問題」。

▲▼金唱片。（圖／翻攝自theqoo）

▲韓網反應。（圖／翻攝自theqoo／翻譯自《ETtoday星光雲》）

金唱片主辦單位尚未回應　爭議持續延燒

截至目前，金唱片主辦單位與相關單位尚未對外說明此事。

