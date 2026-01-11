曹西平靈堂被傳冷清「0藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相：沒統計數字

記者潘慧中、許逸群／台北報導

曹西平2025年底在家中驟逝，享壽66歲，治喪委員會也宣布10日開始開放靈堂供好友與粉絲祭拜。沒想到，竟傳出「藝人都未現身、場面冷清」的說法，殯葬業者小冬瓜得知後也連忙發聲駁斥。

▲曹西平靈堂於10日正式開放。（圖／翻攝自Facebook／冬瓜行旅）



殯葬業者小冬瓜澄清，「我並沒有向媒體提供或透露任何關於弔唁粉絲人數的資訊，因為我也沒有特別去掌握或統計實際數字，更沒有提及『遺憾親友與藝人都未現身、場面冷清』這樣的說法。」

因此，殯葬業者小冬瓜鄭重呼籲，「這樣的報導可能會讓家屬對我們的協助與服務產生誤解，還請協助更正與說明，造成困擾與不便之處也說聲抱歉，謝謝。」

▲▼曹西平的靈堂布置特別以他生前最喜愛的秀服作為展示。（圖／翻攝自Facebook／冬瓜行旅）



事實上除了開放靈堂，治喪委員會也宣布將於27日上午10時半舉行追思會。靈堂布置特別以曹西平生前最喜愛的秀服作為展示，展現其「熱情與青春」的風華，供親友、演藝同業及各界好友共同送別與緬懷。治喪小組還強調，現場懇辭花籃與奠儀，並對各界的心意深表謝忱，期盼在莊重且溫暖的氛圍中，陪伴曹大哥走完人生最後一程。