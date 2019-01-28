失聯整整25年！　阿Sa「找回童年姐姐」哭了：她是我很重要的人

記者李玟儀／綜合報導

香港女星阿Sa最近找到了失聯25年的「姐姐」，她在Instagram上分享和姐姐的故事。其實她口中的「Eden姐姐」並不是親生姐姐，而是陪伴度過童年生活的菲律賓籍外傭。

▲阿Sa找回「童年姊姊」。（圖／翻攝自阿Sa IG）

阿Sa回憶小時候家境不算富裕，但忙碌於工作的爸媽還是想給孩子最好的生活，因此有了Eden的到來。從2歲到小學3年級，她身邊有Eden陪伴、照顧，對方會陪她到公園玩，她則跟著姐姐到家附近的美容店，2人一起看電視、一起唱歌、一起祈禱，甚至剪了一樣的髮型。

在阿Sa的記憶中，Eden姐姐會用自己的薪水買零食、小禮物送給她，有時候爸媽周日加班，姐姐還會帶著她一起參加和朋友的聚會，2人形影不離彷彿親姊妹，可惜那個年代手機不流行，期限一到Eden返回菲律賓，從此失聯25年。

透過各種努力，阿Sa的爸爸最近終於找到Eden，時隔多年，Eden再次回到香港工作，多年不見她見到姐姐時熱淚盈眶，Eden也透露這麼多年來，雖然換過不少錢包，但始終把和她的合照放在錢包裡，看得出來彼此都很珍惜這得來不易的緣分。

如今重逢，阿Sa說，「今天在見面，感覺是見到一個很久沒見的親人，感謝上天能讓我再見到她，讓我可以在以後的日子報答她為我付出的青春和愛。」