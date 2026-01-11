陸夯劇《軋戲》爆盜圖！部落客女友留英證書遭公開　個資全被播出

記者田暐瑋／綜合報導

陸劇《軋戲》由陳星旭、盧昱曉領銜主演，是浪漫愛情劇，一播出就創下亮眼收視，但近日卻爆出盜用素人錄取通知書當作拍攝素材的爭議，連當事人的個資都未仔細遮掩，對此，劇組也立即出面致歉。

一名部落客控訴《軋戲》劇組盜用女友的建築系錄取通知書作為拍攝道具，儘管對姓名縮寫進行了粗糙修改，但原通知書中的姓名、日期等個人資料並未處理，引發不小議論。對此，劇組工作人員立刻聯繫當事人表達歉意，並承諾將積極溝通解決問題。

事實上，不只《軋戲》劇組，《許我耀眼》也曾捲入盜圖風波，多位創作者指控自己的作品出現在劇中，卻未收到劇組邀約授權，遭侵權的包括插畫師束蒲坤、北服導師Bein.貝恩、攝影師時頭TStone、建築動畫師「斯里蘭卡工具貓」等，這些作品被用作劇中道具、會議背景和創業參考圖等用途，引發強烈不滿。

對於此事，劇組已迅速採取補救措施，與插畫師束蒲坤達成賠償協議，並承諾下架相關內容，束蒲坤隨後發文呼籲網友「勿上升演員」；北服導師Bein.貝恩也確認獲得賠償後不再追究；攝影師時頭TStone則表示，自己的民族主題時尚創作片被用作女主團隊創業的參考圖，調侃是「版權費未結」。