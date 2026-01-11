李多慧被罵做作「沉默多天4符號回應了」！　背景選歌曝無奈心聲

記者田暐瑋／綜合報導

脫口秀女演員林妍霏在薩泰爾娛樂的單口喜劇專場《喜劇怨偶》中，消遣啦啦隊女神李多慧，揶揄她私下會「關上門抽菸、喝酒、罵髒話」，引發網友不滿。李多慧多日來並未公開回應，但11日在IG發照片，其中4個符號被解讀是她對此事的無奈心聲。

▲被林妍霏點名「做作」，李多慧無奈回應。（圖／翻攝自IG）



林妍霏在演出中模仿李多慧與粉絲互動，表示李多慧在粉絲道別時的反應顯得相當做作，質疑「有人類這樣講話的嗎？」李多慧所屬的球團「味全龍」也發表聲明，強調「幽默不該建立在貶低他人之上」，林妍霏的言論迅速引來網友和桃園市議員的強烈反彈，認為這種行為無異於霸凌。

在事件發酵後，李多慧於社群平台上發布了一張美照，並搭配南韓女團「BLACKPINK」的歌曲〈Love to Hate Me〉，配文中使用了3個問號及1個聳肩表情符號，雖然沒有公開回應，但被猜測是對此事件充滿無奈。

林妍霏地圖砲狂轟韓籍啦啦隊女孩 李珠珢也遭殃



不只李多慧遭殃，林妍霏提到李珠珢拍攝的喝水廣告，模仿廣告中的台詞與動作，傻眼直呼「我看完想說三小啊，這樣也可以，這樣OK？我不敢相信，你知道嗎！」原本以為廣告會有罵聲，結果大家卻大讚李珠珢可愛、接地氣，讓她不可置信。

片段曝光後，粉絲及網友狂罵，有人直言不懂笑點在哪，只感受到滿滿嘲諷，「我沒有特別喜歡啦啦隊與李珠珢，但真的覺得沒有好笑」、「為難女生自己的永遠都是女生，然後還自以為幽默才更可悲」、「這個表演可以，我不敢相信」、「你把公然歧視外國人當笑點嗎」、「遊覽車上推銷特產的都比她好笑」。