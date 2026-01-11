喜歡他16年！鐵粉結婚當日收大禮　邊佑錫親自送「驚喜」文字暖哭

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣演員邊佑錫從模特兒身份出道，2016年轉戰戲劇圈，耕耘許久後，他2024年透過《背著善宰跑》爆紅，知名度暴漲。他為人有禮謙虛，走紅之後被挖出許多美談，近日美談加一，他秘密送了祝賀花圈到一名支持他許久的粉絲婚禮現場，祝賀文字充滿真心，令到場的賓客都驚訝不已。

▲邊佑錫送給16年粉絲結婚祝賀花圈。（圖／翻攝自邊佑錫IG）



邊佑錫近日被韓網貼出美談，一名粉絲從他模特兒初期出道時就支持到現在，走過16年歲月，該名粉絲也在日前結婚，沒想到，邊佑錫竟送來祝賀花圈，左邊寫著「演員邊佑錫」，右邊則寫下「為我的起點加油應援的你（粉絲），我也真心為妳的新開始應援，恭喜！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

粉絲與偶像雙向奔赴，邊佑錫的花圈現身婚禮現場，令賓客都感到驚喜，PO文者寫下：「送來花圈的男子該拿你怎麼辦才好，文字真的是...要哭了。」當天該花圈也造成賓客搶拍，不少人驚呼「哇，邊佑錫？」邊拿手機出來拍。

▲邊佑錫送的祝賀花圈掀起搶拍。（圖／翻攝自X）



邊佑錫近日正在忙著拍攝新劇《21世紀大君夫人》，10日排開行程來到臺北大巨蛋頒獎，帥顏震撼在場觀眾。而他在新劇裡飾演大韓民國皇帝的二兒子「李安大君」，預告片日前公開令觀眾直呼「要暈倒了」，尤其是當換上宮廷服裝時，190公分襯托出皇室優雅氣質，40秒預告引起熱烈迴響，而預告裡正式官宣戲劇預計在2026年春天播出，也讓粉絲嗨喊「等不及了」、「春天還好久」、「希望快點開播」。