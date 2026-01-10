Toro唱一半「《雪天使》王宇婕來了」　44歲美成這樣...他驚：好漂亮

記者蔡琛儀／台北報導

唱跳天團Energy今（10日）在台北小巨蛋開唱，滿場萬人全到齊來給他們加油打氣，五人這次演唱會也分別組隊準備Solo舞台，阿弟、書偉攜手帶來吉他彈唱抒情組曲，牛奶與坤達挑戰高達10米高空「牛轉乾坤」彈簧特技，讓粉絲看得又驚又喜，而Toro領著觀眾重溫經典偶像劇《雪天使》的感動時刻。

▲▼Toro穿上與〈忘了愛〉MV 中相似的白色西裝登台，王宇婕驚喜現身。（圖／相信音樂提供）

Toro特別穿上與〈忘了愛〉MV 中相似的白色西裝登台，宛如從劇中走出；而《雪天使》女主角王宇婕也驚喜現身台下，鏡頭掃到讓觀眾嗨到不行，Toro更樂喊：「齊雪桐（王宇婕《雪天使》角色名）！20年，好久不見！」

Toro幽默說，「我也沒看過女主角20年後的樣子，今天女主角，王宇婕，剛剛光下太黑，我可以看看你現在長什麼樣子嗎？」當鏡頭拍到王宇婕，Toro忍不住驚呼：「好美喔，這就是我的齊雪桐。」

▲▼Energy各自準備solo舞台。（圖／相信音樂提供）

事實上，王宇婕不只跟Toro合作過，也和阿弟、書偉一起演過戲，Toro現場逼問王宇婕：「她好不容易化妝，來給她多一點鏡頭，你今天如果是第一次看Energy表演，你的本命是誰？」王宇婕直接隔空大喊：「小朋友在做選擇，我全都要！」Toro突然無厘頭說：「她今天腮紅畫好紅喔！」反被書偉嗆：「哪有你的內褲紅。」讓剛剛當眾脫褲子，露出「馬到成功」紅內褲的Toro瞬間語塞，全場笑翻。

▲Toro當眾脫褲子，秀出紅內褲。（圖／相信音樂提供）