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孫安佐「業配價」曝光！返台47天逆襲爸　比孫鵬主持費高4倍

娛樂中心／綜合報導

孫安佐從美國返台後，開始經營YouTube網路社群，藉著健身、動漫等題材下手，吸引許多粉絲觀看，最近頻道訂閱人數已經突破10萬人，正式成為網路紅人，緊接著廠商業配邀約隨之而來，有圈內人士透露業配價碼，收入可能比爸爸孫鵬1集節目酬勞還高。

▲▼孫安佐。（圖／翻攝自孫安佐IG）

▲孫安佐。（圖／翻攝自孫安佐IG）

孫安佐近期除了拍片，陸續接到活動邀約，以及業配廣告，他忙到時間不夠用，幾天前曾哀怨在Instagram寫下：「忙到連電玩展都不了......。」據《自由時報》報導，有圈內人士透露，依照孫安佐現在的人氣，1篇業配文至少20萬起跳，對比孫鵬1集3到5萬元的主持酬勞，他似乎賺得更多，脫離了靠爸星二代的行列。

另外，隨著孫安佐平安返台，外界好奇孫鵬是否會重新回歸《國光幫幫忙》的主持工作，據媒體報導，孫鵬請假期間，《國光》收視率其實並沒有降低，而他一集酬勞拿3萬元，一個禮拜錄3集，照理來說，等於節目不請他的話，一個月省下36萬元，一般這種狀況，主持人通常就「回不來了」，如過去六月、嚴立婷原本都是短期請假，結果就被永久替換了。

▲孫鵬（左）向《國光幫幫忙》告假已10個月。（圖／資料照）

不過製作人湯宗霖透露，《國光》開播至今14年，孫鵬是開國元老之一，「我們不是為了錢才做，而是有感情，而且有他在，節目會有特殊氛圍。」雙方有共識等所有調查全結束、處理完了再說，最快過完年、3月就能看到孫鵬回歸，目前狄鶯看起來是沒有回演藝圈的打算，《國光》短期內可能成為孫家唯一穩定的收入來源。

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孫安佐, An Tso Sun, 狄鶯, 孫鵬, 業配

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