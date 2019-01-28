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56不能亡！ARASHI休團...孫協志嘆「團體真相」：相處很複雜

記者李玟儀／綜合報導

日本國民天團「ARASHI（嵐）」27日震撼宣布停止活動，團體活動將到2020年為止，多年來5名團員陪伴無數歌迷走過青春，如今終止消息一出有歌迷難過到吃不下飯，而看在孫協志的眼裡，也特別有感觸。

▲▼孫協志看ARASHI休團有感而發。（圖／翻攝自孫協志臉書）

▲孫協志看ARASHI休團有感而發。（圖／翻攝自孫協志臉書）

5566是台灣7年級生的共同回憶，但現在卻只剩孫協志、王仁甫、許孟哲經常以團體身分活動，孫協志看著ARASHI有感而發：「其實不用多說，卻又好像能了解大野智內心的感受。」

▲▼孫協志看ARASHI休團有感而發。（圖／翻攝自孫協志臉書）

▲孫協志看ARASHI休團有感而發。（圖／翻攝自孫協志臉書）

孫協志說，其實每個團體團員間的相處都是一門高深的學問，「團員間的互動，其實也比大家想像中的還要複雜許多，牽扯到的也很多。」言談間流露出對ARASHI的惺惺相惜，但也是身為團體一員對於現實面的無奈。他以過來人的身分表示，「總之，珍惜每一場演出，每一次的合作機會和目前所擁有的一切吧！」

▲嵐說明「活動休止」，（左起）相葉雅紀、松本潤、大野智、櫻井翔、二宮和也。（圖／翻攝自富士電視台）

嵐在2019年迎來出道20年，5名成員都是從小傑尼斯起開始活動，1999年才正式組團出道，透過綜藝節目、電視劇、電影，逐年累積超高人氣，光是官方粉絲俱樂部人數就高達230萬人。日前宣布展開成軍20周年5大巨蛋巡迴演唱會，直到2019年12月底將舉行50場公演，共計動員237.5萬人，將是日本史上最大規模的巡迴演唱活動，沒想到卻可能將成了告別演出。

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ARASHI, 孫協志, 5566

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