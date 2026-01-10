《鬼丈夫》趙學煌離世！享壽69歲　「車禍癱瘓25年」友證實噩耗：人生無常

記者蕭采薇／台北報導

演藝圈再傳憾事！曾出演《鬼丈夫》、《一剪梅》等多部經典電視劇的資深藝人趙學煌，今10日驚傳離世消息，享壽 69 歲。他在2000 年因一場嚴重車禍導致胸部以下癱瘓，至今已25載。演藝圈資深人士向《ETtoday星光雲》記者證實已收到消息，悲傷感嘆：「人生真的太無常了。」

▲資深藝人趙學煌驚傳離世消息，享壽69歲。（圖／翻攝自趙學煌臉書）

圈內人士悲痛證實 引述媒體曝家屬已證實死訊

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對趙學煌離世的消息，演藝圈友人向《ETtoday星光雲》透露，確實已接獲相關噩耗，語氣中充滿對老友的不捨與感觸，直呼這一切發生的太突然，對人生的無常感到十分唏噓。

此外，根據《聯合報》報導，女兒趙璿也表示「爸爸去當天使了」悲慟證實趙學煌的死訊，透露他於近日平靜離開。這位昔日在螢幕上總是以慈父、威嚴形象深植人心的男星，在與病魔與殘疾搏鬥多年後，正式告別了人生舞台。

▲資深藝人趙學煌（前排中）因車禍癱瘓25年，他在2005年仍演出《再見，忠貞二村》，飾演坐輪椅的父親。（圖／劇照）



一場車禍改變人生 癱瘓 25 年「國民老爸」意志驚人

趙學煌曾是80、90年代家喻戶曉的實力派演員，在《望夫崖》、《鬼丈夫》等多部作品中都有精湛演出。然而，演藝事業正值壯年之際，他卻在 2000 年於內地發生嚴重車禍，導致脊椎受損，從此胸部以下完全癱瘓，下半輩子必須與輪椅為伍。

這場突如其來的意外，讓正值巔峰的趙學煌一度陷入消沉，但在妻子吳萍多年來不離不棄的細心照料下，他逐漸走出陰影。趙學煌曾感性表示，若沒有妻子的支撐，他很難撐過這些年。

即便行動不便，他在2005年也曾受邀復出拍攝電視劇《再見，忠貞二村》，當時他展現出的驚人意志力，至今仍讓許多圈內後輩深感敬佩。