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把狗狗當小孩養！斯亞「幫牠腳底精油按摩」　4招養出超美萌寵

記者李玟儀／綜合報導

藝人斯亞（糖果）過去以黑澀會美眉闖蕩星河，後來成為吳宗憲經紀公司旗下藝人，順利發片，星途備受看好。能跳能唱的她舞台上魅力十足，私下則是個喜歡毛寶貝的女孩，她分享照顧狗狗「隊長」的心得，想要寵物漂亮只有7字不敗真理「怎麼栽就怎麼收」

▲▼斯亞。（圖／翻攝自斯亞IG）

▲斯亞。（圖／翻攝自斯亞IG）

斯亞的毛寶貝叫做「隊長」，愛犬的白色的毛非常漂亮，乳白色又蓬鬆的毛髮看得出來費了不少心力，在粉絲圈小有名氣的隊長還有自己的專屬貼圖。斯亞說其實寵物會顧得漂亮都是有原因的，「我是真的把隊長當小孩在養跟照顧。」

每天就算工作再忙再累，斯亞也會煮鮮食給隊長吃，食材選擇上以不會過敏、溫性的食物為主，讓隊長不僅吃飽還能吃得很健康。在護理方面，她會幫狗狗的腳底擦上精油按摩，還會買專用的溼紙巾擦身體和眼睛。

除此之外，為了避免狗狗過敏，除了食物上要小心之外，環境清潔也很重要，斯亞每天打掃，並準備了空氣清淨機，如此一來狗狗的眼睛附近才不會有黑色、咖啡色的過敏痕跡，她說：「你想想如果自己每天起來都有流很多眼油濕濕的會舒服嗎？」

不僅如此，斯亞會把隊長送到狗狗幼稚園，讓牠交朋友、上課，她回憶起過去隊長曾有一段時間毛很少很少，少到連旁人都注意、擔心，她靠著毅力與愛，逐漸把狗狗養成現在的模樣，雖然不容易但她覺得很有成就感，在她眼裡隊長就跟孩子無異，自己可以隨便吃，但孩子不行！「養了牠就要照顧牠一輩子。」她呼籲所有養寵物的人，真的有能力再養，「牠一輩子只有你，用盡一生陪伴你。」

斯亞IG全文

我只能說 寵物會顧的漂亮都是有原因的
怎麼栽就怎麼收～
我是真的把隊長當小孩在養跟照顧
每天都煮鮮食給他吃
不管再累再忙 都會爬起來
食材也選擇他不會過敏 溫性的食物
讓他吃的飽飽又健康
腳底會幫他擦上精油按摩 才不會乾裂不舒服
買專用的濕紙巾擦身體和眼睛
避掉他所有過敏的食物之外還有環境
為了他買了小綠吸塵器還有blueair空氣清淨機、
每天都會用吸塵器打掃 對是每天！
使用的東西都會過濾掉他不行使用的成分 我都會篩選再篩選～
所以他的眼睛 才不會有黑黑的淚溝跟咖啡色
那是過敏的現象 可是很多人都不知道
你想想如果自己每天起來都有流很多眼油濕濕的會舒服嗎？這就是過敏。
每個人過敏源都不同 狗狗也是一樣、
再來每個月固定洗澡剪毛修指甲等等
送他去幼稚園玩 上課 交朋友 辦派對
該吃的保健食品 點藥 一點都沒漏！
他小時候曾經有一段時間毛好少好少 好多人說會不會就這樣了連老師都說正常換毛的時間已經過了不會這麼少才對 我真的很擔心
但最後努力被我養成漂亮澎澎的毛！長長的尾巴～～～～
所以 這是我努力用心養出來的狗寶貝
也是我的成就感
每次帶隊長出門聽到別人說他好漂亮好可愛 我就會很開心
這是我用愛呵護養起來的小孩呀～
我可以隨便吃 但是他不行 哈哈哈哈
真的我說真的！我可以吃泡麵 但他一定吃鮮食跟低敏的飼料
養了他就要照顧他的一輩子
他一輩子只有你 用盡一生陪伴你
真的有能力做好準備再養！
不要因為一時的喜歡就養最後不負責任的拋棄！會爛人下地獄！哈哈
好了解說完畢！希望大家都用更多的觀察關心還有愛去養自己的小寵物！

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