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謝和弦譙陳奕「睡我女友、老二小」　撕破臉7年5字洩糾葛後續

記者李玟儀／綜合報導

歌手謝和弦在2012年8月在臉書上開砲攻擊陳奕，指對方「高中睡我女友」，還指稱對方「老二小」，脫序行徑引起外界譁然，當時陳奕在香港參加活動，被爆疑似因為情緒崩潰，帶氧氣罩坐救護車送醫。事隔7年兩人似乎已經破冰，26日在Instagram上傳有對方在內的照片，寫下：「我們沒事了。」

▲▼謝和弦。（圖／翻攝自謝和弦IG、陳奕微博）

▲謝和弦、陳奕。（圖／翻攝自謝和弦IG、陳奕微博）

謝和弦在2012年狀態不佳，在網路上砲轟了不少藝人、政治人物，當時陳奕就是其中之一，他痛罵陳奕高中時搶女友，對方事後坦承「年輕不懂事」，並在官方臉書上發文認錯，並提及曾找他談合，「那一晚他揍我，我沒還手，兩個人都哭了，他也說原諒我了。」

▲謝和弦在臉書自爆藝人陳奕搶他女友。(圖／翻攝謝和弦臉書)

只是謝和弦當時可能沒有完全放下，才會情緒爆炸在臉書狂PO文，一連串的留言中，他甚至自爆：「我的鼻子跟下巴是整的，喔，為什麼要去整？因為我要電爆陳奕，因為你們這些白痴只看表面。」

一直到2014年，謝和弦與陳奕的糾紛還沒結束，某天突然在臉書連續PO出陳奕與所屬偶像團體AK的臉書粉絲專頁，表示：「希望大家可以多多支持他們，他們好帥，但是讚好少」、「人家肌肉練成這樣，這麼努力，不支持一下對嗎？」一連串的PO文讓網友質疑是在反諷，但他卻強調自己已經放下過去。

▲▼謝和弦。（圖／翻攝自謝和弦IG、陳奕微博）

▲謝和弦26日突更新陳奕的照片，表示：「我們沒事了。」（圖／翻攝自謝和弦IG）

如今7年過去了，謝和弦在26日突然更新有陳奕在內的照片，寫著：「我們沒事了，不都為女人江山不要了。」似乎已經把過往放下，重新整裝再出發。部分追隨謝和弦已久的粉絲看到照片大吃一驚：「哇塞，我的眼睛今天很嚇到！」不過不論和好的關鍵是什麼，或許隨著時間的流逝，許多不愉快也成為過往雲煙。

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關鍵字

謝和弦, 阿扣, Keanna, 陳奕

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