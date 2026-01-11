趙學煌遺孀「接電話得知1事」哽咽發聲　他癱瘓26年夫妻互動藏洋蔥

記者黃庠棻／台北報導

資深男星趙學煌以花系列男主角走紅，曾出演《鬼丈夫》、《一剪梅》等多部經典電視劇，讓觀眾印象深刻，不過2000年的一場車禍意外，讓他癱瘓了26年。而他的家屬在10日證實他的死訊。對此演藝工會理事長曹雨婷稍早接受訪問時，也分享了一大早與遺孀通電話的內容。

▲趙學煌家屬證實他離世的消息。（圖／翻攝自趙學煌臉書）

演藝工會理事長曹雨婷11日接受《ETtoday星光雲》訪問，表示演藝工會一直以來都致力於幫助演藝圈的資深前輩，她直言「看著這些前輩一個一個走了，心裡相當難過」，並透露趙學煌與遺孀私底下都是很客氣、低調的人，直言「一家人都很怕麻煩別人，從不會主動要求幫忙」。

▲演藝工會理事長曹雨婷分享與趙學煌夫妻的互動。（圖／記者林敬旻攝）

曹雨婷表示過去基金會在三節時都會給予資深藝人慰問金，而趙學煌因為車禍癱瘓超過20年，家中開銷負擔較大，上週五才剛要幫忙申請急難救助，沒想到在申請過程中人就走了，讓她感到相當內疚，直言「這些資深藝人過去為台灣影視產業貢獻這麼大，大家要一起關懷他們、愛他們」。

▲演藝工會理事長曹雨婷分享與趙學煌夫妻的互動。（圖／記者林敬旻攝）

如今趙學煌過世，曹雨婷坦言今日稍早有跟遺孀通過電話，表示基金會可以幫忙安排殯葬業，但因為前輩不是信佛教、不需要法會，只需基督教的簡單儀式即可，告別式的相關事宜都還在計畫中。

▲曹雨婷稍早與趙學煌遺孀通電話。（圖／台北演藝總工會提供）

電話中，曹雨婷有告知趙學煌遺孀，所有媒體都相當關心一家人的狀況，她說道「大嫂得知各界的關心有哽咽，她請我謝謝大家，他們想低調地幫趙大哥做個圓滿，雖然很不捨，但想想他不用讓病痛一直折磨了，現在他很快樂地到天上了」，她也強調後續會持續跟遺孀聯繫，盡量幫忙。