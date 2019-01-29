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不只《延禧》禁播！《爸爸6》無限延播　陸廣電：禁炒作星二代

記者李玟儀／綜合報導

大陸廣電局近日動作頻頻，列舉宮鬥劇的5大罪狀，指出勾心鬥角的劇情容易導致大眾模仿，因此全面停播宮鬥劇。但其實不只是宮鬥劇受到限制，先前也曾發布禁令「嚴格控制明星子女參與綜藝節目」，導致《爸爸去哪兒6》播出遙遙無期。

▲▼Jasper回歸《爸爸6》宣傳片曝光（圖／翻攝自YouTube／爸爸去哪兒官方親子頻道）

▲《爸爸6》復播遙遙無期。（圖／翻攝自《爸爸去哪兒6》微博）

大陸廣電除了限播宮鬥劇之外，也禁止男明星戴耳環畫面出現在鏡頭畫面上，加上之前只要有來賓染髮顏色比較鮮豔，會被後製P圖蓋掉，各種限制在這一年來漸漸增加，但官方發布的禁令不僅僅如此，前段時間也曾公布《未成年人節目管理規定》。

禁令中要求電視台防止未成年人節目出現商業化、成人化和過度娛樂化傾向，並規定未成年人節目「不得宣揚童星效應或者包裝、炒作明星子女」，同時禁止不滿10歲的未成年人擔任廣告代言人。

▲▼大陸網友意見。（圖／翻攝自微博）

▲大陸網友意見。（圖／翻攝自微博）

這項規定讓網友直接聯想到《爸爸去哪兒》，從第一季到第五季節目話題性很高，特別是第五季有了陳小春和兒子Jasper的加入，星二代效應擴散到最大，每一集節目播出後，幾乎都會佔據微博上熱搜榜，或許因此節目被以放大鏡檢視，以至於《爸爸6》至今播出仍遙遙無期，另一檔《想想辦法吧！爸爸》一樣是預告釋出後，再也沒有後續，讓觀眾期待數度落空。

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