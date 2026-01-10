鮮肉男星直播15分鐘「帶貨150萬元」！　廠商嚇到「火速宣布續約」

記者蔡琛儀／台北報導

「婆媽殺手」陳孟賢近年演藝事業全面攀升，日前完成西螺跨年晚會主持，以穩健節奏與機智反應成功控場，獲觀眾好評。他在直播帶貨市場同樣表現亮眼，代言的葉黃素場場逼近百萬業績，最高更在15分鐘內賣破150萬元，直接刷新個人與品牌紀錄，讓品牌火速宣布續約。

▲ 陳孟賢帶貨成績亮眼。（圖／全球巨星有限公司提供）

談及亮眼成績，陳孟賢不忘點名幕後團隊的重要性，直言直播與大型舞台都非一人之功，「跨年夜那麼冷，他們全程在台下陪我。」被問到年終與員工旅遊，他霸氣笑喊一定安排海外行程，年終獎金更要「厚度很有感」，讓團隊拿在手上都覺得值得。

工作滿檔之餘，他也透露近期「進廠維修」，為改善多年過敏性鼻炎接受微創手術，好在術後恢復良好，也幽默回應外界對整形的揣測：「鼻子是爸媽生給我的，我只是把路修通了！」氣順之後野心全開，不僅想挑戰戲劇角色，也大膽許願能與消失27年的金曲歌后陳小雲合作，「要我伴舞都行！」

▲陳孟賢日前為改善多年過敏性鼻炎接受微創手術。（圖／全球巨星有限公司提供）

去年他推出專輯《全球巨星》，陳孟賢形容是「用盡力氣完成的作品」，最放不下的始終是歌手身分。展望2026年，他已準備全面升級，演唱會、主持與代言同步推進，也向粉絲喊話：「你們會看到一個更敢拚的陳孟賢，我準備好了！」