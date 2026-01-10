獨／趙學煌癱瘓26年病逝！妻子前一日「剛辦急難救助」　演藝圈痛失老戲骨

記者蕭采薇／台北報導

資深男星趙學煌在與癱瘓病痛奮鬥26年後，10日傳出離世消息，享壽69歲。消息一出震撼演藝圈，台北市演藝工會理事長曹雨婷向《ETtoday星光雲》透露，趙學煌的妻子前一天才親自來到工會，準備遞交急難救助申請，沒想到補助還沒送出，今天就接到噩耗。

▲資深藝人趙學煌（前排中）因車禍癱瘓25年，他在2005年仍演出《再見，忠貞二村》，飾演坐輪椅的父親。（圖／劇照）

補助才剛要送出... 曹雨婷聞訊傻住：大嫂昨天才來工會

[廣告]請繼續往下閱讀...

曹雨婷感嘆命運捉弄人，「真的很難過，趙學煌的太太昨天（9日）才親自來工會找我，幫趙哥申請急難救助金。沒想到隔今天就聽到他走了的消息。」而看到趙大嫂時，對方雖然疲憊但依舊堅強地為丈夫奔走，守護了趙學煌26年，那份辛苦大家都看在眼裡。

▲台北市演藝工會理事長曹雨婷。（圖／台北市演藝工會提供）



趙學煌年輕時以豪邁、威嚴的形象著稱，曾入圍金馬獎並在多部經典戲劇中飾演父親角色。即便癱瘓多年，他對表演的熱愛與不低頭的意志力，始終是圈內後輩的典範。

然而，比起螢光幕前的榮耀，演藝圈老友們最心疼的，莫過於守護了他 26 年的趙大嫂。楊貴媚等老友日前才感佩大嫂「為了照顧趙哥忘了自己」，一代影星功成身退，留給家屬與影迷無限的思念與唏噓。