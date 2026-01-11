劉宇寧演唱會監製是台灣王牌經紀人！　開唱狂炸麥「驚見綠色乖乖坐鎮」

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星劉宇寧去年開始進行巡迴演唱會，本周末在成都開唱，10日晚間唱到一半，突然發生「炸麥」意外，全場包括他本人都被嚇了一大跳，有粉絲發現隔天音控台上立刻出現台灣人熟悉的「綠色乖乖」，引發熱烈討論：「我以為這是台灣限定的都市傳說！」但其實劉宇寧的演唱會來自台灣，總監製是王牌經紀人陳鎮川。

▲劉宇寧演唱會驚見綠色乖乖。（圖／翻攝自微博）

劉宇寧演唱會頻爆音「驚見整排綠色乖乖」 舞台團隊來自台灣

劉宇寧10日在成都開唱，唱到〈你說愛情啊〉時，現場音響突然爆出尖銳的高頻爆音，他嚇了一跳立刻摘掉耳麥，但隨即調整好狀態繼續演唱，事實上，這已不是第一次突發意外，去年12月在大連演唱會上，已經出現2次耳麥及音響設備故障。

▲劉宇寧演唱會爆音意外頻傳。（圖／翻攝自微博）



由於設備故障已非首例，有眼尖台灣粉絲發現劉宇寧的演唱會團隊在音控台上放了一整排「綠色乖乖」，驚訝PO網引起討論，好奇為何大陸方也知道台灣獨特的都市傳說，事後有粉絲解釋，其實劉宇寧的演唱會團隊正是台灣人，且領軍的是張惠妹經紀人、及曾任金曲獎監製的陳鎮川。

▲劉宇寧演唱會監製是陳鎮川。（圖／攝影中心）



「炸麥」最慘後遺症恐永久聽力損傷 粉絲請命：重視設備安全

對於「炸麥」意外頻傳，有醫師表示爆音瞬間音量高達120分貝，對人的聽力有潛在威脅，可能導致永久性聽力損傷，粉絲也呼籲主辦方重視設備安全，「這對歌手是致命的，偏偏這個傷害歌手本人可能都沒發覺，這才是最可怕的……」

▲劉宇寧演唱會監製是陳鎮川。（圖／翻攝自微薄）

