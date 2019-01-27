ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「拿藥水卻被眼部麻醉！」　正妹「同姓病歷」被診所搞錯嚇慘

記者李玟儀／綜合報導

日本時尚美模菜菜緒擁有9頭伸比例，從2009年開始就是雜誌《PINKY》的專屬模特兒，2010年則被知名雜誌《non-no》起用為專屬模特兒，在時尚圈頗為知名，2013年轉戰戲劇圈嶄露頭角。近日她卻在眼科發生不愉快經驗，因為病歷被搞錯的關係，竟莫名其妙被動了眼科麻醉。

▲▼菜菜緒。（圖／翻攝自菜菜緒IG）

▲菜菜緒原本只是到眼科拿藥水，卻被眼部麻醉。（圖／翻攝自菜菜緒IG）

菜菜緒在Instagram上限時動態PO文透露，最近到東京惠比壽某間眼科診所，本來只是打算配用隱形眼鏡的專用藥水，但診所職員卻誤把患者病歷表搞錯，錯拿成另一位同姓的患者病歷，並替她進行眼部麻醉，讓她嚇了一大跳。

事後菜菜緒表示，未來不會再去該眼科，但也以自身經驗為例提醒粉絲，未來不管到哪裡就診，都要仔細確認病歷表，才不會發生和她一樣的事情。

▲▼菜菜緒。（圖／翻攝自菜菜緒IG）

▲▼菜菜緒臉很小，才16公分。（圖／翻攝自菜菜緒IG）

一直以來菜菜緒以9頭身優越比例聞名，但其實可能遠遠超過，172公分的她在模特兒中不算太高，但她的腿長達120公分，因此視覺上看起來更加修長、纖細，她過去曾在IG分享一段影片，用尺從頭頂量到下巴約16公分，172公分除以16公分得到10.75，也就是她其實不只9頭身，而是10頭身。

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

推薦閱讀

胡一天「新戲路透照」曝光！學霸校草回歸「校園CP」　淺笑秒戀愛

體操女神「伸舌挑逗閨蜜丈夫」　囂張嗆正宮：有本事繼續抓我證據

企鵝妹信義區酒吧「狂吸斗內」　喝茫10秒影片奶音酥到秒戀愛

艾力克斯曝「A咖私下真面目」　15分鐘紅毯走1.5小時原因超暖！

周星馳「為一句台詞向導演下跪」　翻身天王「龍套血淚史」有洋蔥

前男友「分手後跟蹤大半年」　吳昕遭渣男「恐怖4騷擾」

謝和弦譙陳奕「睡我女友、老二小」　撕破臉7年5字洩糾葛後續

慎入！吳謹言「裸肩爬數十隻活蠍」從背鑽到脖子　驚悚畫面流出

瘋傳楊洋「剃光頭」了！摘掉帽子真相曝光..根本超man

丫頭「最大郵輪主持」穿這樣！深V開到肚臍　胸口露性感小心機

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

女神下班「坐對面吃麵」！　被拍正面照…男網友激動：真的超大咖

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！　PO證據照爽喊：還能假嗎

SJ來台見這點變了：有點失望！　一講完主持人解釋原因

離婚4個月…鄭人碩認追小薰！　女方鬆口「感受到他的溫暖」

謝和弦譙陳奕「睡我女友、老二小」　撕破臉7年5字洩糾葛後續

東區幫人配對…隔4個月變女友！　黑男戀情曝光「混血正妹主動親了」

泫雅、E’dawn簽給新公司！　社長是「YG出身大咖巨星」

馬力歐遭小11歲妻罵「孬種」！　多次被提離婚：再講，我一定成全

獨家／《聲林》亞軍林孟辰成蕭敬騰師弟！被疑抄襲Summer心疼回應

謝和弦訪問完「突掏出打火機」！全場記者嚇壞他飆4字秒閃

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

菜菜緒

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 求子3年生不出！　洋偏方讓她「一試就中」還連2胎
  2. 「警界王陽明」要當爸了！　網友心碎：又一個男神死會
  3. 4年終於練出「歐美臀」！　主播只穿丁字褲超震撼
  4. 蔡阿嘎出道10年變了！　「1個關鍵原因」減少說台語頻率
  5. 蔡阿嘎稱霸10年有原因！「講話速度」藏玄機　對抗演算法
  6. 蔡阿嘎「網紅祖師爺」出道滿10年　第1個月酬勞曝光！
  7. HUSH「W形露乳T恤」開唱超狂！踩高靴笑：終於唱到女聲
  8. 浩子：聽說要夠紅才遇得到理科太太　「本尊站旁邊」尷尬笑了
  9. 「拿藥水卻被眼部麻醉！」　正妹「同姓病歷」被診所搞錯嚇慘
  10. 郭雪芙幫閨蜜袁艾菲「搶便當」　巴鈺：比周年慶還可怕

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366