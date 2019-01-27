「拿藥水卻被眼部麻醉！」　正妹「同姓病歷」被診所搞錯嚇慘

記者李玟儀／綜合報導

日本時尚美模菜菜緒擁有9頭伸比例，從2009年開始就是雜誌《PINKY》的專屬模特兒，2010年則被知名雜誌《non-no》起用為專屬模特兒，在時尚圈頗為知名，2013年轉戰戲劇圈嶄露頭角。近日她卻在眼科發生不愉快經驗，因為病歷被搞錯的關係，竟莫名其妙被動了眼科麻醉。

▲菜菜緒原本只是到眼科拿藥水，卻被眼部麻醉。（圖／翻攝自菜菜緒IG）

菜菜緒在Instagram上限時動態PO文透露，最近到東京惠比壽某間眼科診所，本來只是打算配用隱形眼鏡的專用藥水，但診所職員卻誤把患者病歷表搞錯，錯拿成另一位同姓的患者病歷，並替她進行眼部麻醉，讓她嚇了一大跳。

事後菜菜緒表示，未來不會再去該眼科，但也以自身經驗為例提醒粉絲，未來不管到哪裡就診，都要仔細確認病歷表，才不會發生和她一樣的事情。

▲▼菜菜緒臉很小，才16公分。（圖／翻攝自菜菜緒IG）

一直以來菜菜緒以9頭身優越比例聞名，但其實可能遠遠超過，172公分的她在模特兒中不算太高，但她的腿長達120公分，因此視覺上看起來更加修長、纖細，她過去曾在IG分享一段影片，用尺從頭頂量到下巴約16公分，172公分除以16公分得到10.75，也就是她其實不只9頭身，而是10頭身。