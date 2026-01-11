ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
趙學煌遺孀「電話得知1事」哽咽
僅台灣有賣！「行李箱塞爆1物」
金唱片保全「奮力搶相機」韓網轟
10歲右食指遭切斷⋯《黑白2》朴孝男：想以黑湯匙身份參賽被拒絕了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓料理實境賽節目《黑白大廚：料理階級大戰2》即將迎來決賽關卡，眾多高手陸續被淘汰，但雖敗猶榮，「白湯匙」主廚們謙虛的態度，圈粉無數觀眾。其中，法式料理主廚朴孝男是韓國十大料理名匠，更是把法式料理帶入韓國的始祖，獲得後輩景仰，他雖然10歲時因為意外切斷食指，但樂觀表示「雖然10根手指頭中的一根受傷了，但我還有9根手指頭都好好的！」他近日接受訪問，更表示當初其實想以黑湯匙身份參賽，但被製作單位婉拒了。

▲「法式料理界傳奇」朴孝男當時其實想以黑湯匙身份參賽，被製作單位拒絕了。（圖／翻攝自Netflix Korea IG）

▲「法式料理界傳奇」朴孝男當時其實想以黑湯匙身份參賽，被製作單位拒絕了。（圖／翻攝自Netflix Korea IG）

法式料理主廚朴孝男雖然沒能晉級到決賽，但他比賽過程既謙虛又有大將之風，成為觀眾喜愛的主廚之一，他近日接受《edailynews》採訪透露出演《黑白大廚2》的契機，「我其實沒看第一季，但因為周遭太多人看第一季了，如果不看，連聊天話題都有點跟不上」，因此得知《黑白大廚》節目的存在，「大家都叫我去參演，所以才下定決心參加《黑白大廚2》」。



他坦言起初是想以黑湯匙主廚身份出賽，但被製作單位拒絕了，「把人分成黑、白兩個等級，心裡不是很好受，我想以黑湯匙身分出演，讓大家看到我後能獲得一些動力。」朴孝男謙虛地說：「我不認為我是最厲害的，我是抱著黑湯匙心態出賽。」他解釋：「我沒有特別厲害，也不覺得稱得上以白湯匙自居。」

▲▼10歲右食指遭切斷⋯《黑白2》朴孝男：想以黑湯匙身份參賽被拒絕了。（圖／翻攝自Netflix Korea IG）

▲朴孝男出演宗旨是希望激勵年輕廚師。（圖／翻攝自Netflix Korea IG）

朴孝男希望自己的出演，可以激發更多年輕廚師的動力，他所端出的菜必須受到後輩評價，他對此正面看待：「我也曾在各種場合評價別人、擔任評審，但自1990年代後，就再也沒有被評價過，」並說：「相隔30年，我覺得就算是為了自己，也該再接受一次評價。」

透過《黑白大廚2》獲得更高的大眾影響力後，朴孝男心態更為嚴謹，「雖然也收到廣告代言、電視購物等提案，但我都一一婉拒了」，他說：「我不想成為商品，只想好好地作為主廚朴孝男。我希望以廚師的身分繼續走下去，為支持、應援我的許多人，更努力、好好地生活。」

朴孝男黑白大廚2黑白大廚

