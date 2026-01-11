ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

趙學煌遺孀「電話得知1事」哽咽
僅台灣有賣！「行李箱塞爆1物」
金唱片保全「奮力搶相機」韓網轟
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

趙學煌 楊傑宇 吳侑函 郭書瑤 王宇婕 Toro GD Jennie

超大咖女星現身北車捷運站…一抬頭害羞了　民眾低頭「無人認出」

記者黃庠棻／台北報導

女星陳美鳳在演藝圈擁有極佳人緣，時常透過社群網站分享與圈內好友相聚的時刻，她更因為凹凸有致的身材與凍齡的外貌而有了「台灣最美歐巴桑」的稱號，她出道將近50年仍有許多忠實鐵粉，怎料近日她低調現身台北車站，卻沒有任何一位路人認出這位巨星。

▲▼ 邱澤，許瑋甯婚宴-陳美鳳 。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳美鳳 。（圖／記者黃克翔攝）

陳美鳳在演藝圈出道將近50年，歌唱、演戲、主持樣樣精通，除了累積大批粉絲之外，也是許多廠商愛用的代言人，近期她代言的產品在台北車站投放了廣告，在人潮擁擠的捷運站內都可以見到她的身影，柱子上全是印有她臉蛋的廣告螢幕。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陳美鳳代言「MIRROR皇宣緣」2025周年慶記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳美鳳。（圖／記者湯興漢攝）

而陳美鳳近期也低調現身在台北車站捷運內，只見她穿著黑衣黑褲搭配白色鴨舌帽，臉上還戴著口罩、眼鏡，雖然整個人包緊緊，但仍看得出保持得宜的身材曲線，她走到自己的廣告柱子旁邊留影紀念，看到自己的倩影她還對著鏡頭擺出捧臉姿勢，似乎對於自己滿滿的廣告感到相當害羞。

▲陳美鳳低調現身北車捷運站。（圖／翻攝自Instagram）

▲陳美鳳低調現身北車捷運站。（圖／翻攝自Instagram）

只是，陳美鳳出現在人來人往的北車捷運站，整個人包緊緊，只露出一雙大眼，路人都沒有發現巨星藏在人群裡，每個民眾都低頭快步趕路，也沒有人對她多看幾眼或是認出她來。

▲陳美鳳低調現身北車捷運站。（圖／翻攝自Instagram）

▲陳美鳳低調現身北車捷運站。（圖／翻攝自Instagram）

▲陳美鳳低調現身北車捷運站。（圖／翻攝自Instagram）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

曹西平靈堂被傳冷清「0藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相：沒統計數字

曹西平靈堂被傳冷清「0藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相：沒統計數字

6小時前

演員夫妻驚傳撞死人！家屬痛罵「跪完就封鎖」　本人現身認：老婆很害怕

演員夫妻驚傳撞死人！家屬痛罵「跪完就封鎖」　本人現身認：老婆很害怕

20小時前

愛愛完「不認郭書瑤是女友」！最渣1關鍵逼哭她：為什麼要跟別人講

愛愛完「不認郭書瑤是女友」！最渣1關鍵逼哭她：為什麼要跟別人講

1/10 12:19

鮮肉男星直播15分鐘「帶貨150萬元」！　廠商嚇到「火速宣布續約」

鮮肉男星直播15分鐘「帶貨150萬元」！　廠商嚇到「火速宣布續約」

1/10 17:02

34歲流行樂天王「空難身亡」！　經紀人同機也罹難

34歲流行樂天王「空難身亡」！　經紀人同機也罹難

5小時前

獨／趙學煌癱瘓26年逝！妻前一日剛辦急難救助　演藝圈痛失老戲骨

獨／趙學煌癱瘓26年逝！妻前一日剛辦急難救助　演藝圈痛失老戲骨

19小時前

謝京穎「挺孕肚看Energy血流不停」狂滴到鞋襪！突發狀況曝：拍謝

謝京穎「挺孕肚看Energy血流不停」狂滴到鞋襪！突發狀況曝：拍謝

7小時前

Toro唱一半「《雪天使》王宇婕來了」　44歲美成這樣...他驚：漂亮

Toro唱一半「《雪天使》王宇婕來了」　44歲美成這樣...他驚：漂亮

20小時前

《鬼丈夫》趙學煌離世！享壽69歲　「車禍癱瘓25年」友證實噩耗

《鬼丈夫》趙學煌離世！享壽69歲　「車禍癱瘓25年」友證實噩耗

20小時前

蔡尚樺主持尾牙穿超辣！「低胸包不住上圍」側邊挖空⋯一轉身被看光

蔡尚樺主持尾牙穿超辣！「低胸包不住上圍」側邊挖空⋯一轉身被看光

3小時前

禮服讓JENNIE坐不下！被目擊「站姿搭車」超敬業 金唱片紅毯內幕曝

禮服讓JENNIE坐不下！被目擊「站姿搭車」超敬業 金唱片紅毯內幕曝

11小時前

「演員夫妻撞死人」還封鎖遺屬！吳侑函瀕臨崩潰認了：是自我保護機制

「演員夫妻撞死人」還封鎖遺屬！吳侑函瀕臨崩潰認了：是自我保護機制

8小時前

熱門影音

蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD

蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD
許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框

許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框
Jennie全紅禮服超美　聽到生日害羞笑惹

Jennie全紅禮服超美　聽到生日害羞笑惹
尖叫聲！CORTIS來了　〈What you want〉帥翻

尖叫聲！CORTIS來了　〈What you want〉帥翻
蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥

蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥
IVE絕美現身像公主　Leeseo險踩兪真裙

IVE絕美現身像公主　Leeseo險踩兪真裙
Jennie出場根本女王　和男舞者貼身熱舞超辣

Jennie出場根本女王　和男舞者貼身熱舞超辣
Julia閃嫁陳晨威宣布懷孕！　「公開寶寶性別」全場嗨翻

Julia閃嫁陳晨威宣布懷孕！　「公開寶寶性別」全場嗨翻
許光漢登金唱片頒獎　跳完撒嬌挑戰喊「sorry」

許光漢登金唱片頒獎　跳完撒嬌挑戰喊「sorry」
CORTIS踏上金唱片　帥氣拍照完走錯邊XD

CORTIS踏上金唱片　帥氣拍照完走錯邊XD
IVE變身啦啦隊　看完都被充滿電啦！

IVE變身啦啦隊　看完都被充滿電啦！
宣萱認識古天樂30年　他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年　他認「我們不只是朋友」
莫莉曬證據還原前助理事件 　講到哽咽：我絕對反對網路暴力

莫莉曬證據還原前助理事件 　講到哽咽：我絕對反對網路暴力

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

黃鶯鶯陪邱瓈寬吃飯：要保重喔　伍佰.胡瓜.林美秀.峮峮現身哀悼

黃鶯鶯陪邱瓈寬吃飯：要保重喔　伍佰.胡瓜.林美秀.峮峮現身哀悼

看更多

A-Lin.李佳薇找不到key 場外求助林宥嘉「驚喜獻聲」

即時新聞

剛剛
剛剛
39分鐘前2

超大咖女星現身北車捷運站…一抬頭害羞了　民眾低頭「無人認出」

1小時前0

人美心也美！街頭見啦啦隊女神「親發送熱食」　寒冬善舉曝光

1小時前0

5度問鼎金球獎！艾蜜莉布朗合體巨石強森　新戲原型看完感動發聲

1小時前0

喜歡他16年！鐵粉結婚當日收大禮　邊佑錫親自送「驚喜」文字暖哭

2小時前517

李多慧被罵做作「沉默多天4符號回應了」！　背景選歌曝無奈心聲

2小時前10

10歲右食指遭切斷⋯《黑白2》朴孝男：想以黑湯匙身份參賽被拒絕了

2小時前0

西島秀俊紐約「街頭鬥毆」一鏡到底零NG　桂綸鎂與人偶共舞被誇了

3小時前51

獨家／還記得她嗎？小S昔調侃「不要再裝聽不見」　《康熙》葦萱近況曝光

3小時前66

佩甄哭腫雙眼！弔念曹西平「連離開都那麼瀟灑」：希望在天上都好

3小時前122

許效舜現身曹西平靈堂！　哽咽哀悼「憶37年交情」：祢不會走掉的

讀者迴響

熱門新聞

  1. 曹西平靈堂被傳冷清「0藝人現身」！
    6小時前3621
  2. 演員夫妻驚傳撞死人後封鎖家屬
    20小時前4875
  3. 愛愛完「不認郭書瑤是女友」還消失
    1/10 12:192244
  4. 男星直播15分鐘「帶貨150萬元」　廠商火速宣布續約
    1/10 17:0281
  5. 34歲流行樂天王「空難身亡」！
    5小時前42
  6. 趙學煌妻前一日「剛辦急難救助」
    19小時前387
  7. 謝京穎「挺孕肚看Energy血流不停」
    7小時前124
  8. Toro唱一半「王宇婕來了」美成這樣
    20小時前125
  9. 《鬼丈夫》趙學煌離世！享壽69歲
    20小時前3414
  10. 蔡尚樺主持尾牙穿超辣！
    3小時前1413
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合