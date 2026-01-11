超大咖女星現身北車捷運站…一抬頭害羞了　民眾低頭「無人認出」

記者黃庠棻／台北報導

女星陳美鳳在演藝圈擁有極佳人緣，時常透過社群網站分享與圈內好友相聚的時刻，她更因為凹凸有致的身材與凍齡的外貌而有了「台灣最美歐巴桑」的稱號，她出道將近50年仍有許多忠實鐵粉，怎料近日她低調現身台北車站，卻沒有任何一位路人認出這位巨星。

陳美鳳在演藝圈出道將近50年，歌唱、演戲、主持樣樣精通，除了累積大批粉絲之外，也是許多廠商愛用的代言人，近期她代言的產品在台北車站投放了廣告，在人潮擁擠的捷運站內都可以見到她的身影，柱子上全是印有她臉蛋的廣告螢幕。

而陳美鳳近期也低調現身在台北車站捷運內，只見她穿著黑衣黑褲搭配白色鴨舌帽，臉上還戴著口罩、眼鏡，雖然整個人包緊緊，但仍看得出保持得宜的身材曲線，她走到自己的廣告柱子旁邊留影紀念，看到自己的倩影她還對著鏡頭擺出捧臉姿勢，似乎對於自己滿滿的廣告感到相當害羞。

只是，陳美鳳出現在人來人往的北車捷運站，整個人包緊緊，只露出一雙大眼，路人都沒有發現巨星藏在人群裡，每個民眾都低頭快步趕路，也沒有人對她多看幾眼或是認出她來。

