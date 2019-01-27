ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

體操女神「伸舌挑逗閨蜜丈夫」　囂張嗆正宮：有本事繼續抓我證據

記者李玟儀／綜合報導

大陸體操女神江鈺源外型甜美，曾是2008年的奧運冠軍，形象健康正面卻在近日被踢爆介入閨蜜婚姻，不僅有私密的床照、露骨對話流出，但事件曝光後她沒有收手，越來越多對話紀錄被公開，當中包含她跩罵原配：「有本事就繼續抓我證據吧，查我我就告她。」

▲▼大陸體操女神江鈺源被爆介入閨蜜婚姻當小三。（圖／翻攝自微博）

▲大陸體操女神江鈺源被爆介入閨蜜婚姻當小三。（圖／翻攝自微博）

爆料者26日再公開聊天紀錄截圖，江鈺源主動表示要找男方約會，「我過去一天可以嗎？幾百天沒見了。」隔兩天之後又說：「怕晚點要來例假（月經）了。」約會的目的似乎呼之欲出。

▲▼大陸體操女神江鈺源被爆介入閨蜜婚姻當小三。（圖／翻攝自微博）

▲▼江鈺源囂張要男方把原配的結婚照燒掉。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸體操女神江鈺源被爆介入閨蜜婚姻當小三。（圖／翻攝自微博）

此外，江鈺源還要男方把原配的東西燒掉，「特別是照片，別扔垃圾桶，燒掉別讓人看到。」男方起初不明白什麼照片，她說：「結婚照啊，還問我什麼照片。」甚至揚言：「有本事就繼續抓我證據吧，查我我就告她！」態度相當囂張。

▲▼大陸體操女神江鈺源被爆介入閨蜜婚姻當小三。（圖／翻攝自微博）

▲江鈺源伸舌挑逗。（圖／翻攝自微博）

據悉，江鈺源被爆介入同在體育界的閨蜜婚姻，和對方老公偷來暗去，爆料者第一波先曝光兩人的私訊，包括「等著我去強○你」、「○嘴裏」等極為露骨的對話，還附上一名裸著上身的女子背面照，背上還有一排刺青，爆料者指出，江鈺源還要男方不要提離婚，否則自己就會被懷疑，用計陷害逼閨蜜主動離婚。

推薦閱讀

胡一天「新戲路透照」曝光！學霸校草回歸「校園CP」　淺笑秒戀愛

慎入！吳謹言「裸肩爬數十隻活蠍」從背鑽到脖子　驚悚畫面流出

八大行業「尾牙最大獎」是這個！她揭曉超酷獎品　全場男性暴動了

艾力克斯曝「A咖私下真面目」　15分鐘紅毯走1.5小時原因超暖！

瘋傳楊洋「剃光頭」了！摘掉帽子真相曝光..根本超man

男星軍訓重傷亡！「榴彈炮車輾胸腹」女友300字心碎：下輩子當夫妻

周星馳「為一句台詞向導演下跪」　翻身天王「龍套血淚史」有洋蔥

企鵝妹信義區酒吧「狂吸斗內」　喝茫10秒影片奶音酥到秒戀愛

丫頭「最大郵輪主持」穿這樣！深V開到肚臍　胸口露性感小心機

前男友「分手後跟蹤大半年」　吳昕遭渣男「恐怖4騷擾」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

女神下班「坐對面吃麵」！　被拍正面照…男網友激動：真的超大咖

蔡阿嘎發票對獎「1000萬8個號碼全中」！　PO證據照爽喊：還能假嗎

SJ來台見這點變了：有點失望！　一講完主持人解釋原因

離婚4個月…鄭人碩認追小薰！　女方鬆口「感受到他的溫暖」

馬力歐遭小11歲妻罵「孬種」！　多次被提離婚：再講，我一定成全

東區幫人配對…隔4個月變女友！　黑男戀情曝光「混血正妹主動親了」

獨家／《聲林》亞軍林孟辰成蕭敬騰師弟！被疑抄襲Summer心疼回應

謝和弦訪問完「突掏出打火機」！全場記者嚇壞他飆4字秒閃

吳宗憲當面問「許孟哲」全場凝結！　張艾亞媽「收笑臉」18字吐分手內幕

Alan Walker昨悄悄和台灣男星吃火鍋！初嘗臭豆腐「以為焦糖布丁」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

江鈺源, 體操女神, 大陸體操女神, 奧運冠軍, 小三, 正宮

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 1個月被開10張罰單！　張立東：台北警察很愛躲小角落
  2. 體操女神「伸舌挑逗閨蜜丈夫」　囂張嗆正宮：有本事繼續抓我證據
  3. 《神力女超人3》時間軸出爐！導演證實：將是系列完結
  4. 《聲林》冠軍李友廷開唱「台下歌迷40人」曝：決賽若有「她」不會贏
  5. 企鵝妹信義區酒吧「狂吸斗內」　喝茫10秒影片奶音酥到秒戀愛
  6. 台灣好媳婦！　劉詩詩挺6月肚「大稻埕拜拜」
  7. Mei每月發5萬寵老公　4貼心舉動「做面子給阿弟」：一家之主還是你
  8. 《YG寶石盒》就是一場鬧劇！出道組除了社長　大家都不滿意
  9. 丫頭「最大郵輪主持」穿這樣！深V開到肚臍　胸口露性感小心機
  10. 38歲男跟鄰居夫妻都發生關係　只為偷走他們的12歲女兒！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366