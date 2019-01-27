體操女神「伸舌挑逗閨蜜丈夫」　囂張嗆正宮：有本事繼續抓我證據

記者李玟儀／綜合報導

大陸體操女神江鈺源外型甜美，曾是2008年的奧運冠軍，形象健康正面卻在近日被踢爆介入閨蜜婚姻，不僅有私密的床照、露骨對話流出，但事件曝光後她沒有收手，越來越多對話紀錄被公開，當中包含她跩罵原配：「有本事就繼續抓我證據吧，查我我就告她。」

▲大陸體操女神江鈺源被爆介入閨蜜婚姻當小三。（圖／翻攝自微博）

爆料者26日再公開聊天紀錄截圖，江鈺源主動表示要找男方約會，「我過去一天可以嗎？幾百天沒見了。」隔兩天之後又說：「怕晚點要來例假（月經）了。」約會的目的似乎呼之欲出。

▲▼江鈺源囂張要男方把原配的結婚照燒掉。（圖／翻攝自微博）

此外，江鈺源還要男方把原配的東西燒掉，「特別是照片，別扔垃圾桶，燒掉別讓人看到。」男方起初不明白什麼照片，她說：「結婚照啊，還問我什麼照片。」甚至揚言：「有本事就繼續抓我證據吧，查我我就告她！」態度相當囂張。

▲江鈺源伸舌挑逗。（圖／翻攝自微博）

據悉，江鈺源被爆介入同在體育界的閨蜜婚姻，和對方老公偷來暗去，爆料者第一波先曝光兩人的私訊，包括「等著我去強○你」、「○嘴裏」等極為露骨的對話，還附上一名裸著上身的女子背面照，背上還有一排刺青，爆料者指出，江鈺源還要男方不要提離婚，否則自己就會被懷疑，用計陷害逼閨蜜主動離婚。