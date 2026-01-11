5度問鼎金球獎！艾蜜莉布朗合體巨石強森　新戲原型看完感動發聲

記者黃庠棻／台北報導

由「金獎製造機」A24出品，巨石強森（Dwayne Johnson）突破以往硬漢形象，細膩詮釋史上最強格鬥選手馬克克爾（Mark Kerr）崩裂與重生的年度話題鉅作《重擊人生》（The Smashing Machine），即將在1月23日於全台隆重獻映。

▲巨石強森主演《重擊人生》。（圖／劇照）

不僅巨石強森，本片更請來「金球獎得主」艾蜜莉布朗（Emily Blunt），動人演繹馬克的女友道恩斯塔普勒斯（Dawn Staples）。艾蜜莉在研究角色時，看過當年記錄馬克人生的紀錄片，卻深感道恩的內心世界幾乎未被理解，因此決定將那段空白補上，試圖成為這位女性真正的「代言人」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

同時，艾蜜莉布朗認為若無法與本人聊過，深入理解她的人生高與低，便無法拍攝本片，所以花費大量時間與道恩交流，理解她在愛情、失落與自我價值之間的掙扎，並親口向道恩承諾「我會努力成為妳的擁護者！」而她毫無保留地投入，成功詮釋出道恩既深情又破碎的複雜人性，讓道恩本人感動表示，自己終於被理解「獲得了平反。」

▲《重擊人生》由巨石強森、艾蜜莉布朗主演。（圖／采昌國際多媒體提供）

在外型與狀態上，艾蜜莉也為角色做出極大調整。由於道恩必須在強烈的關係拉扯中，努力獲得馬克的注意與認可，因此她打扮亮麗、注重曲線。這也讓艾蜜莉與造型師密切合作，做大量皮拉提斯，力求從內到外貼近道恩這個角色。而她的精彩詮釋，更再度獲得金球獎最佳女配角獎提名，成為本屆獎季備受矚目的焦點之一。



艾蜜莉布朗在《重擊人生》當中，飾演與格鬥選手馬克克爾擁有濃烈愛恨情感的女友道恩。艾蜜莉自認過去經常演出「經過設計」的電影化角色，但在看完當年記錄馬克人生的紀錄片後，卻反而對道恩充滿興趣並感同身受，不過她也認為道恩在紀錄片中反而較少被著墨，甚至對紀錄片呈現道恩的觀點有不同看法。

▲《重擊人生》由巨石強森、艾蜜莉布朗主演。（圖／采昌國際多媒體提供）

對此，艾蜜莉布朗表示「馬克很了不起，我可以理解，只是我不太喜歡道恩被看作是成為馬克墜落主謀的描繪。我認為跟一個上癮者同居，一定有完全不同的故事面向。」她想讓觀眾更深入理解道恩的真實心境，期望成為她真正的「代言人」

不僅如此，艾蜜莉布朗說道「她會與自己抗爭，天生敏感脆弱，但另一面又猛烈、非理性，並愛得深沉與忠誠。我不想去塑造她的身份，也不想粉飾任何事。我認為他們的關係就是那樣，充滿爆發力，有時危險，但同時又互相依賴、深情且複雜。」

▲《重擊人生》由巨石強森、艾蜜莉布朗主演。（圖／采昌國際多媒體提供）



因此，艾蜜莉選擇替道恩奪回她該有的話語權，並選擇親自走進道恩的人生。艾蜜莉回憶初次接觸道恩的光景「我們第一次交談時，她有些戒備不安。」但艾蜜莉也親口向她承諾「我尊敬妳，我會努力成為妳的擁護者，在生命中那段動盪時期替你說話，站在妳這邊，請妳相信我！」這讓道恩感受到自己被看見、被接住，敞開心房將完整並無價的人生經驗分享給艾蜜莉。

而艾蜜莉也毫無保留地詮釋出道恩的愛與破碎，將情緒風暴、遺憾與奉獻真實呈現，讓道恩大讚「她太棒太出色了，我再也找不到比她更合適的人選！」更忍不住感動表示「我覺得自己獲得了平反。」



此外，艾蜜莉布朗分享「我覺得她的整體造型非常明顯，像是特意吸引馬克的注意力。我想她很享受漂亮的感覺，總是完美無瑕，頭髮吹得很好，妝容精緻，而且她有一整套的打理方式。」

因此，艾蜜莉布朗與造型師密切合作，並參考90年代末的影像，以及辣妹合唱團（Spice Girls）與辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）等風格，更為了展現貼身服裝的身材曲線，做了大量皮拉提斯，力求在銀幕上真實還原。而她極具渾厚情感的精彩演技，也讓她再度問鼎金球獎最佳女配角獎，成為本屆獎季備受矚目的焦點之一。



這部改編真人真事，由「金獎製造機」A24重磅出品，巨石強森與艾蜜莉布朗共同主演，並強勢問鼎本屆金球獎「戲劇類最佳男主角」與「最佳女配角」雙料提名的《重擊人生》，即將在1月23日於全台隆重獻映。

本片劇情描述在1990年代的格鬥世界裡，馬克克爾（巨石強森飾）以毀天滅地的爆發力橫掃擂台，被全球奉為無人可敵的「粉碎機」。為了延續傳奇，馬克與頂尖選手們受邀遠赴日本，在更殘酷的戰場上尋求下一場勝利。

然而，真正擊垮馬克的並非對手，而是「永遠必須最強」的壓力。這份重擔不僅吞噬他的生活，也撕裂他與女友道恩（艾蜜莉布朗飾）的關係。爭吵、失控、心碎不斷上演，愛與人生在拳頭之外被擊得支離破碎。身心崩裂的他，為了再度站上擂台，只能依賴麻醉藥撐住破碎的身體，也一步步陷入藥物成癮的深淵。

直到一場慘烈的敗北，讓他的名聲崩塌、感情破碎、人生全面瓦解。他再次透過麻醉藥逃避現實，卻因為藥物注射過量倒下，陷入死亡邊緣。此刻，他必須重新面對自我，是被這場毀滅徹底吞沒？還是重新站起，再戰一場比任何比賽都更加殘酷的「反擊人生」？