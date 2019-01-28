賈永婕「16歲天菜女兒」曝光！細腰名模腿神基因　100%媽媽翻版

記者李玟儀／綜合報導

藝人陳建州（黑人）堪稱是娛樂圈的人脈王，在社群平台上總能見到他和不同名人的合照。27日他曬出和一位長髮正妹的16年前後對比照，小女娃已經成為亭亭玉立的美少女，這個女孩不是別人，正是賈永婕的大女兒「安安」。

▲黑人和賈永婕大女兒安安的16年前後對比照。（圖／翻攝自陳建州臉書）

黑人16年前曾抱著還是女嬰的安安合影，小女娃頭戴圓帽、身穿碎花洋裝，白白嫩嫩超可愛，而且很有鏡頭感，渾圓的大眼睛直勾勾盯著鏡頭看，小嘴微微張開笑著，仔細看一隻小手還搭在黑人肩上，看起來一點也不怕生。

沒想到時光飛逝，如今的安安已經蛻變成大女孩了，微卷的長髮自然垂落在肩上，臉上看起來脂粉未施，雙頰自然透出蘋果光，再次和黑人同框，此時的她身高只和對方差半顆頭左右，讓黑人忍不住感嘆：「歲月不饒人啊！」

▲賈永婕女兒們參加鐵人三項活動。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

賈永婕在2002年與交往3年的高中學長結婚，婚後育有兩女一子，一轉眼17個年頭過去了，雖然她依舊凍齡，但3個小孩漸漸長大，大女兒安安彷彿媽媽的翻版，先前她曾PO出2個女兒參加鐵人三項的合照，安安長腿、纖腰、長髮披肩，從身形到臉上的笑容、表情，幾乎和賈永婕如出一轍，神基因無誤！