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Wanna One哭著解散：不想分開　BTS、EXO人在台下應援！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「限定男團」Wanna One於27日在高尺天空巨蛋舉辦最後一場演唱會，11位成員來自不同經紀公司，合約在2018年12月31日到齊，當晚也是他們最後合體舞台，成員哭到腿軟、跪在舞台，2萬名觀眾陷入一片淚海。不過，除了粉絲陪伴他們度過這一晚，有人發現防彈少年團Jimin以及EXO Xiumin也悄悄坐在台下，一起分享每瞬間的喜怒哀樂。

Wanna One於27日正式宣告活動結束。（圖／翻攝自olleh tv、韓網）

▲Wanna One於27日正式宣告活動結束。（圖／翻攝自olleh tv）

防彈少年團Jimin與Wanna One河成雲感情深厚，兩人過去常多次在拼盤舞台上見到，都會彼此打招呼，私下也常相約出去玩，27日當天，他為了支持好友河成雲，現身高尺天空巨蛋觀眾席，他戴著黑色毛帽、白色上衣，一眼就讓人認出真面目。此外，EXO成員Xiumin與姜丹尼爾合作綜藝《被子外面很危險》，他也被發現坐在台下，認真地關注台上的成員。

Wanna One哭著解散：不想分開　BTS、EXO現身給安慰！（圖／翻攝自oleo tv、韓網）

▲▼Wanna One哭著解散，Jimin、Xiumin默默現身支持。（圖／翻攝自韓網）

Wanna One哭著解散：不想分開　BTS、EXO現身給安慰！（圖／翻攝自oleo tv、韓網）

Wanna One活動1年半宣告結束，每位成員的感言都是滿滿不捨，他們想要笑著告別，卻都忍不住難過情緒，紛紛跪倒在舞台上，邕聖祐喊著「不想一個人回家」，朴佑鎮淚崩「不想跟大家分開」，姜丹尼爾哽咽「Wanna One沒有了」，尹智聖感傷「明天開始，我就不能說自己是Wanna One的尹智聖了」等11人的離別感言，令全場哭到泣不成聲。然而，Jimin、Xiumin默默現身，也讓粉絲稍微得到慰藉，至少還有人安慰Wanna One難過的心情。

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Wanna One, BTS, EXO

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