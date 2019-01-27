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泫雅、E’dawn簽給新公司！　社長是「YG出身大咖巨星」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓甜蜜情侶檔泫雅、E’dawn於2018年認愛交往2年，兩人為愛抗爭，最後演變成雙雙離開經紀公司Cube娛樂，其中一度傳聞泫雅將簽給嘻哈品牌公司AOMG，但最後證實沒有。情侶倆在度過近4個月沒有公司打理的狀況下，終於在27日找到歸屬，韓媒爆料，他們一併簽給PSY，成為經紀公司P NATION旗下藝人。

▲▼泫雅、E’dawn簽給PSY。（圖／翻攝自IG）

▲泫雅、E’dawn簽給PSY。（圖／翻攝自IG）

▲▼泫雅、E’dawn蓋章簽約照公開。（圖／翻攝自IG）

▲泫雅、E’dawn蓋章簽約照公開。（圖／翻攝自IG）

PSY因一曲《江南Style》躍升成為國際巨星，他2018年離開YG娛樂後，於2019年自立門戶，創立經紀公司P NATION，第一位簽下的藝人就是個人魅力十足的Jessi，27日再傳來好消息，泫雅、E’dawn也投入PSY的懷抱裡，成為公司第二組藝人。

▲▼泫雅、E’dawn有經紀公司了！　蓋章簽給「YG出身大咖巨星」（圖／翻攝自IG）

▲PSY自立門戶，第一個藝人就簽Jessi。（圖／翻攝自IG）

PSY於官方Instagram貼出泫雅、E’dawn手指蓋章的認證照，間接透露兩人未來的去路。事實上，泫雅、E’dawn這幾個月雖沒有所屬公司，但兩人依舊在樂壇裡努力不懈，創作、舞蹈練習都沒懈怠，如今找到好歸宿，粉絲也很開心，更有部分網友跪求「可不可以一起簽2ne1」。

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