孝敏：提到T-ara就會掉淚⋯　「對太多人造成傷害了」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團T-ara以《Bo Peep Bo Peep》、《Roly-Poly》等熱門歌曲走紅，是KPOP二代女團的代表之一。她們2017年離開前經紀公司「MBK經紀公司」，卻因團名商標權出現爭議，團體雖沒解散，卻無法使用該團名活動，4人至今都是各自發展事業，鮮少有合體機會。孝敏近日接受韓媒專訪，談到T-ara忍不住掉下眼淚。

▲T-ara沒有解散，卻無法合體。（圖／翻攝自IG）



孝敏還原當時離開「MBK經紀公司」時的狀況，幾位成員與社長一起吃飯，談論著未來的發展，「想像前輩神話或者HIGHLIGHT一樣，我們覺得可以做到。」4人決定離開社長的羽翼保護，出去闖闖，怎料，沒多久就發生T-ara商標權，她無奈地表示：「我們沒發現社長其實很難過，只是想要保護團名，卻跟公司（MBK）發生爭執了。」

▲孝敏提到T-ara，覺得不捨、遺憾，每每都會掉淚。（圖／翻攝自孝敏IG）

談到這裡孝敏哭了，「不會放棄T-ara，我們想守護它，對太多人造成傷害了。」為了解決隔閡，成員各自都曾去找過社長，她解釋社長依舊對她們很好，彼此沒有誤會了，然而T-ara最後留給人們的面貌並沒有很好，令她感到遺憾、不捨，「現在講到社長或者T-ara就會掉眼淚，到現在還是覺得傷心。」事實上，今年7月29日將是T-ara出道10週年，孝敏也透露，她們正在努力，希望那一天能重聚。