獨家／姜丹尼爾媽對粉絲超暖！台粉巧遇合照：差點哭出來

記者吳睿慈／台北報導

南韓「限定男團」Wanna One於24日起一連舉辦4場演唱會，最後解散前最後一個公開活動，畫下完美句點。這4天內總共吸引8萬粉絲到場應援，圈內好友Jimin、xiumin、朴敘俊、勝利、heize等人分別在觀眾席、後台應援，成員的家人也陸續被拍到悄悄現身。其中，姜丹尼爾的媽媽這幾日便被粉絲捕獲生人，一名台灣粉絲向《ETtoday》透露丹媽的暖行，差點讓她當場淚流滿面。

▲台灣粉絲巧遇姜丹尼爾媽媽。（圖／讀者提供，請勿任意翻拍）



姜丹尼爾的媽媽25日悄悄現身粉絲觀眾區，一名台灣粉絲向《ETtoday》分享當天看完演唱會的幕後花絮，她未等到現場的影片、照片播完，便提早離開現場，沒想到，遠方就看見丹媽被粉絲圍住拍照，媽媽為人親切、只要有粉絲上前想要合照都一一答應，她也趁勢走上前表示：「我也要拍照可以嗎？」

▲Wanna One最後一場演唱會在27日圓滿結束。（圖／翻攝自IG）

不過此時，現場已圍了大批歌迷，丹媽在工作人員的護送下，打算離開現場，然而，當台灣粉絲大喊：「我是從台灣來的。」丹媽立刻轉身走回她身邊，直接握起她的手關懷：「真的嗎？那妳回台灣時小心回去。」姜丹尼爾的媽媽忽然握住她的手，讓粉絲受寵若驚，並驚呼「差點哭出來」，同時讚嘆姜丹尼爾單純又可愛的好身教，歸功於媽媽。