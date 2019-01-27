真的解散「台上放聲大哭」　姜丹尼爾哭到跪下：沒有Wanna One了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男團Wanna One從《PRODUCE 101 第二季》出道，歷經1年半的限定時間，他們27日舉辦最後一場「解散演唱會」，11人在唱到《12顆星星》時，忍不住在台上放聲大哭，姜丹尼爾掛著淚表示「不知道該說些什麼安慰大家，就只是覺得抱歉，很抱歉。」2萬名粉絲跟著哭出來，演唱會一片感傷。

▲Wanna One於27日解散。（圖／翻攝自ollenTV）



Wanna One於27日在首爾舉辦解散演唱會，11名成員來自不同經紀公司，必定會面臨分別的一天，朴佑鎮淚喊：「如果一開始就知道結束會這麼難過的話，那為何要開始？」李大輝也感性表示「剛出道時曾覺得很痛苦，不知道這種日子還要過多久，但現在懊悔，覺得當時的想法很笨。」他們在唱到《12顆星星》時，看著台下坐滿2萬名觀眾，他們放聲大哭，哽咽唱完歌曲。

▲Wanna One成員一個一個哭慘。（圖／翻攝自ollenTV）



姜丹尼爾哭到背對螢幕、一度跪在台上，他哽咽表示「在這裡遇到這10人，我真的很幸福，以後應該也會幸福，可是，Wanna One沒有了，但不代表我們11人都不在了，不知道該說些什麼安慰大家，就只是覺得抱歉，很抱歉，沒辦法報答你們給的愛，讓我更愧疚。」此話一出，全場爆哭。

▲Wanna One哭到跪在地上。（圖／翻攝自ollenTV）



邕也是哭到泣不成聲，一直喊著「Wannable」，哽咽表示：「我不想一個人回家。」他回想起與成員度過的宿舍生活，大家一起打鬧、叫外賣，「但現在沒有人可以說了」。有開始就有離別，唱到最後一首歌時，姜丹尼爾再度開口：「真的要唱最後一首了，還是不要唱好了？你們知道我們在一起多久了嗎？539天，每天都很閃亮。」最後帶來歌曲《beautiful part 2》。

▲姜丹尼爾：「以後沒有Wanna One了，但不代表11人消失。」（圖／翻攝自ollenTV）



最終說出感言時，朴佑鎮再度哭到無法說話，他緩過情緒後，擠出一句話說：「我真的不想跟大家分開。」但依舊在哭；朴志訓則是表示「這不是結束」，但他還是忍不住跪地大哭，金在奐用盡全力大喊3聲「Wannable」，最後姜丹尼爾原想要帶著笑臉離開，卻在最後一刻又低頭爆哭，坐著升降台離開舞台。

