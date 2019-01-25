胡一天「新戲路透照」曝光！學霸校草回歸「校園CP」　淺笑秒戀愛

記者李玟儀／綜合報導

大陸男星胡一天以《致我們單純的小美好》走紅，完美的學霸人設加上帥氣長相及身高，躋身國民男神的行列。日前他的校園青春偶像劇《暗戀橘生淮南》宣布開拍，光海報就已經讓粉絲期待不已，近日現場拍攝照隨之曝光。

▲胡一天新戲《暗戀橘生淮南》。（圖／翻攝自微博）

胡一天在劇中飾演盛淮南，在故事裡男主角是學霸兼校草，和先前《小美好》江辰的人設相符，因此當劇組公開人選時吸引書迷及一般網友的期待。近日曝光的現場拍攝照中，他身穿白色上衣，在課桌前一手倚著頭，和女主角胡冰卿像在聽工作人員說話，臉上帶著一抹淺笑，畫面看起來就像在圖書館裡的校園情侶。

▲胡一天新戲路透照。（圖／翻攝自微博）

《橘生淮南》改編自作者八月長安的同名小說，與《最好的我們》、《你好，舊時光》同稱為「振華三部曲」，講述一個關於「暗戀」的故事，女主角洛枳10幾年來一直在自己的世界裡上演暗戀獨角戲，既被盛淮南的優秀吸引，卻又因為一些原因嫉妒，她追隨著他考上最好的大學，兩人越走越近，但現實的壓力卻又讓兩人的感情備受考驗。

原著中有一句經典金句：「盛淮南愛洛枳，全世界都知道；洛枳愛盛淮南，誰也不知道。」在家庭與愛情間，洛枳與盛淮南的這場暗戀是否能修成正果，還是會無疾而終，這將會貫穿整部故事。