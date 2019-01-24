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艾力克斯曝「A咖私下真面目」　15分鐘紅毯走1.5小時原因超暖！

娛樂中心／綜合報導

艾力克斯擅長中英文，流利的口條加上穩健的台風，讓他成為好萊塢明星來台時，主辦單位的御用主持人，從這麼多大咖身上他發現，「越有名、越A咖的越謙虛。」態度成為成就明星的關鍵。

艾力克斯曾主持過休傑克曼、萊恩雷諾斯、威爾史密斯的記者會，據《Yahoo》報導，他從這些A咖身上得到一個結論：「越有名越A咖的越謙虛，反而是B、C、D咖一個比一個跩。」他認為這些名人之所以會成功，就是因為不驕傲、不自大、好相處，才能夠片約不斷，星途越走越順。

▲▼▲休傑克曼來台三天體驗到台灣人濃濃的熱情。（圖／記者黃克翔攝）

▲休傑克曼來台三天體驗到台灣人濃濃的熱情。（圖／記者黃克翔攝）

以威爾史密斯為例，艾力克斯說當年威爾史密斯帶著兒子來台宣傳電影，父子倆準時現身，在紅毯上他多次轉頭囑咐兒子簽名、拍照，盡可能滿足現場影迷的心願，停留的時間遠遠超過片商原先安排的15分鐘。

▲▼威爾史密斯與兒子在2013年時曾來台為電影宣傳。（圖／ETtoday資料照）

▲威爾史密斯與兒子在2013年時曾來台為電影宣傳。（圖／ETtoday資料照）

過程中艾力克斯多次提醒「時間到了」，但威爾史密斯卻說：「有些人等了一輩子，我不可能跟他們說no，我要簽完所有粉絲，我兒子也要這樣做。」就這樣持續了一個半小時，威爾史密斯甘願犧牲自己的休息時間也要簽好簽滿，毫無A咖明星的架子，這點讓艾力克斯至今印象深刻。

▲▼威爾史密斯與兒子在2013年時曾來台為電影宣傳。（圖／ETtoday資料照）

▲威爾史密斯與兒子在紅毯上盡力滿足影迷的期待。（圖／ETtoday資料照）

不只是威爾史密斯，艾力克斯先前也曾在臉書上大讚休傑克曼，「越大咖的人簽名簽越多，拍照也拍越久，很會做個人行銷，也時時充滿了正能量。」他驚訝的是，休傑克曼在上台接受訪問前，竟然先在台下問其他工作人員他的名字，「很少人會一上台就知道我名字，但是他上台後直接跟我打招呼，Hi Alex，訪談中都會稱呼我Alex，非常尊重每個人」，他認為對方完全展現了對工作的專業。

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