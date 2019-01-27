丫頭「最大郵輪主持」穿這樣！深V開到肚臍　胸口露性感小心機

記者李玟儀／綜合報導

綜藝天王吳宗憲日前在節目中曾透露，受邀到張庭、林瑞陽生技公司舉辦的郵輪尾牙，規模令人咋舌。難得能到郵輪上主持，他也把旗下藝人丫頭帶上，兩人盛裝打扮出席，結果他卻被網友虧：「好像康康。」

▲丫頭和吳宗憲先在福岡錄完很大，之後直接上船主持。（圖／翻攝自丫頭IG）

張庭與林瑞陽的生技公司產值驚人，近日曝光2019年度繳稅高達人民幣21億（約新台幣97億），最高發出10個月的年終獎金，但其實公司慰勞員工不僅是獎金大方送，更送員工豪華郵輪旅遊，並邀請吳宗憲等藝人主持、表演同樂。

吳宗憲日前在節目《小明星大跟班》上就曾透露，16萬噸的郵輪可容納6800人，當天會有5000名員工上船同歡，張庭等人會從上海出發開到福岡，他正好在福岡錄《綜藝玩很大》，錄完直接上船接著主持。

▲丫頭的長禮服乍看之下很性感，但為了主持的方便性，胸口位置動了一點小心機。（圖／翻攝自丫頭IG）

但當天一起主持的不只吳宗憲，還有丫頭，丫頭26日PO出在郵輪上的照片，細肩長禮服上半身是黑色V領設計，下半身是香檳色的裙擺，其中雖然是V領但仔細看胸口有多加膚色的抹胸，看起來美麗氣質，卻也同時兼顧實穿，讓她在主持時不用一直擔心會走光，算是性感的小心機。