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周星馳「為一句台詞向導演下跪」　翻身天王「龍套血淚史」有洋蔥

記者李玟儀／綜合報導

喜劇天王周星馳為了新作《新喜劇之王》馬不停蹄宣傳，看似在影壇呼風喚雨的他，其實也是跑龍套出身。早期他在電視台演些小角色，曾經為了補拍一句台詞，不惜向導演下跪。

▲▼周星馳跑龍套時，曾為了一句台詞下跪。（圖／翻攝自鳳凰娛樂微博）

▲周星馳跑龍套時，曾為了一句台詞下跪。（圖／翻攝自鳳凰娛樂微博）

據《鳳凰娛樂》報導，周星馳說當時覺得自己有一句台詞說得不好，回到家了還一直在想這件事，他為此特別搭車回到劇組，求導演給他一個機會補拍再說一遍，為了讓導演答應，更直接跪下，看到他把身段放這麼低，導演欣然答應，或許也因為他的能屈能伸，造就了今天在影壇的地位，而這段故事讓身旁的女演員鄂靖文也感觸落淚。

另外周星馳近年來多數時間轉往幕後，先前一度謠傳是因為他個性難搞，才會和許多合作演員撕破臉，但知名編劇李思臻和周星馳合作多年，熟知對方為人，她認為周只是慢熱，兩人一開始合作時，只要見面就是在聊工作的事，相處半年後，對方才會主動和她聊一些拍片以外的話題，關係也才變得更加緊密。

▲▼周星馳知識問答用圖。（圖／翻拍自電影畫面）

▲周星馳的努力是長年的累積。（圖／翻拍自電影畫面）

看著周星馳從影數十年，李思臻稱讚對方非常熱衷電影，一個會議從下午2點開始，一直聊到8點才吃飯，吃飯還是繼續討論電影話題，結束後再聊到晚上11點，讓她自嘆不如：「連星爺這樣的天才都如此勤奮，每日不眠不休磨劇本，我們這些凡人，怎麼可以偷懶呢？」

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