前男友「分手後跟蹤大半年」　吳昕遭渣男「恐怖4騷擾」

記者李玟儀／綜合報導

大陸女星吳昕在《我家那閨女》中，剖析大齡女子面對愛情、婚姻、父母期待的種種壓力，她流著淚提到過去曾有一段破碎的戀情，從那次起她自認很失敗，沒有辦法面對父母，因此寧願住在飯店也不敢回家住，有網友「考古」翻出她口中的「戀情」，疑似是遇到恐怖情人。

▲吳昕外表看起來像個傻大姊，其實內心纖細脆弱。（圖／翻攝自吳昕微博、芒果TV）

吳昕自認因為一段不完美的戀情，似乎連帶影響到父母，她哭著說：「我給我爸我媽闖了很大的禍。」而父母也擔心她是不是因為有了不好的經歷，導致不敢再開始新的戀愛，無形之間施加了壓力在她身上，親子間在想法上有落差，她看著爸媽擔心的眼神，越來越不知道該如何面對，最後在長達一年間選擇逃避。

網友從言談間找到吳昕口中這段逝去的戀情，男方疑似是個圈外人，卻想方設法騙了她不少錢，分手之後更威脅要洩漏她的隱私，甚至跟蹤了大半年，每天都用電話或是文字騷擾，嚴重的時候她的經紀公司得派保鑣保護，過了好久才終於把恐怖前男友甩開。

▲吳昕提到和父母間想法的落差，壓力大到自責落淚。（圖／翻攝自芒果TV）

以爸媽的立場來說，擔心將滿36歲仍孤家寡人的吳昕是「破罐子破摔」，因為有過不好的經歷，從此一蹶不振，但她認為自己沒有因此對愛情卻步，只是還在摸索中，從言談間不難看出，她是一個不想讓父母操心，卻又不知道如何表達的女孩。