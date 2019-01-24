阿喜出道7年突自曝「結婚生子」內幕！　合照小男孩真實身分曝光

記者劉宜庭／綜合報導

藝人阿喜（林育品）2012年成為網紅出道，之後星途大開，在演藝圈各領域都有不錯表現，深受網友喜愛。常在社群網站分享生活點滴的她，近來竟曬出一張與小孩的合照，文中一開始還自爆「跟他結婚了」，讓網友乍看之下，還以為女神真的死會了，頓時驚嚇大票網友。

▲阿喜外型甜美，深受網友喜愛。（圖／翻攝自阿喜Instagram）



阿喜23日透過Instagram發文，曬出一張與小男孩的合照，文中開頭，她就語出驚人地寫道：「婚前老公說他吃罵丸（台語：肉圓）不加辣，我也就放心的跟他結婚了，沒想到生小孩後讓我們自己來餵魚追熊，拍照還要架腳架，唱著想哭但4哭不出奶。」

▲原來阿喜自爆「結婚生子」只是開玩笑，照片中的男孩其實是她外甥。（圖／翻攝自阿喜Instagram）

一番言論一出，讓不少網友乍看之下，還以為女神真的默默超進度，阿喜下秒趕緊澄清，「威～我還沒嫁出去啦，這個男子是跟我約會的外甥！！！」她開玩笑自嘲是「超級偽單親」，引來部分網友驚呼，「沒點開的時候嚇我一跳」，此外，面對有粉絲笑喊，「新婚快樂」，阿喜再度留言解釋，「還沒啦冤枉呀大人。」意外掀起一陣熱議。

【阿喜全文】

婚前老公說他吃罵丸不加辣，我也就放心的跟他結婚了，沒想到生小孩後讓我們自己來餵魚追熊，拍照還要架腳架,唱著想哭但4哭不出奶。

威～我還沒嫁出去啦，這個男子是跟我約會的外甥！！！

＃超級偽單親

＃見人就說

＃這小孩我妹的

＃kawstaipei