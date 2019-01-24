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慎入！吳謹言「裸肩爬數十隻活蠍」從背鑽到脖子　驚悚畫面流出

記者李玟儀／綜合報導

大陸女星吳謹言靠著《延禧攻略》走紅，近日以新劇《皓鑭傳》回歸，卻在第一集遭受觀眾針對演技的質疑，劇情裡吳謹言經歷喪母之痛，卻只靠著大吼支撐角色情緒，一滴淚都沒有，惹得觀眾批評演技不過關。不過演技好壞見仁見智，她在拍戲時的確是拼命三娘。

▲▼吳謹言拍《皓鑭傳》背部爬滿蠍子。（圖／翻攝自微博）

▲吳謹言拍《皓鑭傳》背部爬滿蠍子。（圖／翻攝自微博）

吳謹言日前演技被批評時，佘詩曼曾力挺：「她是一個很努力的演員，很用功、進步也很大，而且也會聽別人的意見，是一個非常好的對手。」近日《皓鑭傳》公開拍攝花絮，正好證實了佘詩曼的話。

劇中有一幕是吳謹言露出肩部，肩頸部位有數十隻蠍子攀附在上面，每一隻大概有一個大拇指長，滿滿的堆疊在光滑的肌膚上，光用看的就讓人頭皮發麻，鏡頭外還有工作人員提著裝有蠍子的桶子，似乎隨時準備增補。

▲▼吳謹言拍《皓鑭傳》背部爬滿蠍子。（圖／翻攝自微博）

▲▼吳謹言拍《皓鑭傳》背部爬滿數十隻蠍子，畫面驚悚。（圖／翻攝自微博）

▲▼吳謹言拍《皓鑭傳》背部爬滿蠍子。（圖／翻攝自微博）

有網友爆料，當時在拍這場戲時，其實副導演有安排一個女生當吳謹言的背替，這樣吳謹言就不用直接接觸這些蟲子，要拍近景時，再讓她親自上陣，然後背上放假的蟲子，不過吳謹言決定不用替身，雖然一拍完導演喊卡時，她嚇得不斷抖衣服拍掉蟲子，但正式拍攝時可是一點心慌的樣子都沒有，網友說當時因此被圈粉了。

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吳謹言, 延禧攻略, 魏瓔珞, 皓鑭傳

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