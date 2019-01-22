網瘋傳「她是鋼鐵人的女兒」　《復仇者聯盟4》補拍中

▲「鋼鐵人」小勞勃道尼和「小辣椒」葛妮絲派特洛。（圖／《鋼鐵人》劇照、達志影像／美聯社）



記者許瑞麟／綜合報導

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）目前正在進行補拍，而在這特別敏感的時期，《漢娜的遺言》凱薩琳蘭福德（Katherine Langford）在IG分享一張新造型的照片，沒想到引來網友熱議，認為她有可能飾演「鋼鐵人」東尼史塔克的女兒。

凱薩琳蘭福德2018年10月傳出加入《復仇者聯盟4：終局之戰》，但是角色身分保密到家，有人猜測是鷹眼的女兒、蟻人的女兒。在新照片中，她一頭酒紅色長髮，和先前的棕色相差許多。

▲凱薩琳蘭福德新造型。（圖／翻攝自凱薩琳蘭福德IG）



外媒、推特，甚至是她的IG留言，因此引來許多推論，認為她的角色是東尼史塔克和小辣椒的女兒。

葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）先前受訪時便透露，「小辣椒跟鋼鐵人在一起經歷了非常漫長的旅程，她顯然是從他的忠實助理開始，然後發展出這段關係，現在10年之後他們結婚了，有了一個孩子，他們關係就像所有偉大浪漫的愛情故事一樣發展。」但即使如此，也不能保證他們的女兒會出現在《復仇者聯盟4：終局之戰》中，而對於網路上的謠言，漫威也不曾證實和回應，一切都得等到電影上映才能知曉。